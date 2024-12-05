記者蔡琛儀／台北報導

歌手申力安近日在Threads上分享自己在海底撈吃飯，結果驚喜聽到店家在播她的歌，有網友造謠留言，說自己是海底撈店員，「這位小姐當天硬塞了兩百塊和一隻CD讓我們播，我們店裡都不能亂放歌的，她就說是朋友生日的驚喜，結果又塞了三百給我們店長才勉強播了幾分鐘。」

▲申力安分享自己在海底撈吃飯，意外聽見店內播放自己的歌。（圖／翻攝Threads）



雖然申力安有留言澄清，但仍有網友當真，截圖轉發直呼此舉很丟臉，吸引超多人留言討論，最後也釣出申力安本人回應：「那個⋯ 我還沒發過實體CD耶！應該不是我喔！」該網友也立刻道歉，並問申力安要不要刪文，但她大方表示：「刪不刪文我沒關係，但如果去聽聽看我的歌我會很開心。」並附上兩首新歌連結，相當高EQ。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於兩篇文都討論熱烈，她隨後也發文分享工作照，並自我介紹：「上一篇海底撈文太多人問『我是誰』，那個是私底下的我，給你們看看工作時的我吧，我是申力安，Nice to meet y’all。」她也讓許多網友都直呼她超美，意外圈了不少新粉絲。而申力安公司也回應：「星光瑞瑞謝謝大家關注力安。」

▲▼申力安外型冶豔。（圖／翻攝Threads）

申力安出身自選秀節目《聲林之王》，也曾是女團PER6IX及「黑曜精靈」成員，單飛後推出不少新歌，還登上國慶晚會演出，並只花了三年就從清華大學畢業，堪稱有顏值又有頭腦的女星。