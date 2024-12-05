3歲兒可愛影片爆紅「路上遭亂摸」！　媽媽發文求自制反被檢討

記者張筱涵／綜合報導

韓YouTuber「泰可愛家（태요미네）」主要上傳兒子1到3歲的成長和生活，因為泰河（音譯，태하）相當可愛也搭上短影音的流行，現擁近80萬人訂閱。然而，媽媽近日就透露，在路上遇到粉絲時，會有人未經同意就想摸兒子，結果這篇發文意外引起爭議，最後選擇刪除。

▲泰河母發文。（圖／翻攝自Instagram／lovyuna）



泰河媽媽於3日發布了一則貼文，內容為「請儘量避免突然碰觸泰河、對泰河大喊，或直接要求拍照。最近大家遇到泰河時都會主動打招呼。」她接著提到：「在陌生的地方，陌生人突然走近泰河並與他交談，會讓泰河感到困惑的情況變得很頻繁，我擔心大家對泰河的關心和愛會讓他感到害怕，所以小心請求大家，從遠處打個眼神問候或揮揮手的話，我們會很樂見這樣的情況。」

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▲泰可愛家擁近80萬人訂閱。（圖／翻攝自YouTube／taeyomine）



此篇文章引發部分網友批評，「把孩子當搖錢樹的人」、「那不要上節目就好啦」、「就是因為這樣我才不看以孩子為主題的YouTube」、「不要讓孩子曝光在社群平台上是唯一解方」。也有另一部分網友反駁說，「即使泰河很可愛，突然碰他這點確實是不對的」、「隨便碰別人的孩子本來就不禮貌」、「只是在請求眾人要遵守基本禮儀而已，少牽扯別的。」在爭議越演越烈後，泰河媽媽選擇刪除這篇文章。

事實上，泰河今年3月，除了媽媽所經營的YouTube頻道，也曾被帶去上過《孩子的私生活》，因展現出與年齡不符的口才和共情能力而受到觀眾的喜愛。他也曾出現在《A級張英蘭》、《LIJULIKE》、《不討厭的關注姐姐》、《吳恩永的願望清單》等節目中。