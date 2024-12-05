小禎40歲生日趴「驚見2歌后」！不只胡瓜…主持天王也來了 現場照超嗨

記者潘慧中／綜合報導

小禎（胡盈禎）9日即將迎來40歲生日，朋友們事前悄悄籌辦了驚喜派對，除了兩大歌后到場，主持天王也有親自現身送上祝福，讓閨蜜佩甄直呼：「小禎的生日派對永遠都充滿了驚喜，能和自己的偶像一起慶祝生日好幸福。」

▲戴愛玲（左三）、A-Lin（右二）驚喜現身小禎的生日趴。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）



照片中，可以看到佩甄口中的兩位歌后正是A-Lin和戴愛玲。A-Lin梳起俐落髮型，穿著黑色西裝外套搭配牛仔褲，相當率性；戴愛玲則是戴著黑色漁夫帽，穿著粉紅色寬鬆上衣，打扮得很休閒。

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▲艾力克斯、李詠嫻夫婦和曾國城也都有到場。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）



此外，除了小禎的爸爸胡瓜有到場，曾國城也有出席這場生日派對，佩甄笑說這兩位主持天王讓現場歡笑聲不斷，「還有三位名廚到現場獻上招牌料理，真是大飽耳福也大飽口福的一晚。」

▲小禎生日趴顯見她的好人緣。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）



佩甄有感而發地說，小禎的生日派對永遠都充滿驚喜，「跟著小禎走～幸福自然有」，真心祝福好姐妹生日快樂，「生日月就是慶祝起來不要停。」

▲佩甄和小禎是閨蜜。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）