卓君澤新身份曝光！見一幕心疼落淚　感觸發聲：是怎樣的決心能無怨無悔

記者孟育民／台北報導

卓君澤（卓卓）多元身分再+ 1，接下YouTube頻道《野!孩子起步走!》第二季主持棒；第一集中她特別與職籃球員林韋翰一同造訪位於宜蘭最南端的南澳國小，魷魚學校中居然有將近九成的學生都是籃球隊員，兩人特別一同體驗該校籃球隊小小球員的每日魔鬼訓練「套餐」，小朋友訓練半天不斷過場、投球、傳球仍活力十足，讓卓卓甘拜下風，笑說：「差點去了半條命！」

▲卓君澤接下《野!孩子起步走!》第二季主持棒。（圖／海爾斯行銷 提供）

另外，卓卓還到三民國中舉重隊首次與小選手們一起練舉重，只見她使出吃奶力氣面露猙獰，直呼：「太辛苦了！」聽到許多小選手透露自己花了至少一至二年才頓悟真正的發力方式，手上更佈滿了厚厚的繭，長了又剪，讓同樣身為人母的她超級心疼，「太辛苦了，再跟著教練的娃娃車一一把他們送回家，聽教練與師母對學生的付出，眼淚也跟著掉下來，是怎樣的決心讓教練願意如此無悔！」

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▲卓君澤與三民國中同學一起追夢。（圖／海爾斯行銷 提供）



透過這次參與拍攝與許多小朋友接觸，讓育有一子卓卓對於育兒也有所啟發：「我還是會希望小孩喜歡運動，但不用過早專精於某一項目，盡可能讓他在學生時期嘗試各種運動，培養自己的運動興趣。」