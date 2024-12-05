ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

卓君澤新身份曝光！見一幕心疼落淚　感觸發聲：是怎樣的決心能無怨無悔

記者孟育民／台北報導

卓君澤（卓卓）多元身分再+ 1，接下YouTube頻道《野!孩子起步走!》第二季主持棒；第一集中她特別與職籃球員林韋翰一同造訪位於宜蘭最南端的南澳國小，魷魚學校中居然有將近九成的學生都是籃球隊員，兩人特別一同體驗該校籃球隊小小球員的每日魔鬼訓練「套餐」，小朋友訓練半天不斷過場、投球、傳球仍活力十足，讓卓卓甘拜下風，笑說：「差點去了半條命！」

▲▼ 卓君澤與三民國中同學一起追夢。（圖／海爾斯行銷 提供）

▲卓君澤接下《野!孩子起步走!》第二季主持棒。（圖／海爾斯行銷 提供）

另外，卓卓還到三民國中舉重隊首次與小選手們一起練舉重，只見她使出吃奶力氣面露猙獰，直呼：「太辛苦了！」聽到許多小選手透露自己花了至少一至二年才頓悟真正的發力方式，手上更佈滿了厚厚的繭，長了又剪，讓同樣身為人母的她超級心疼，「太辛苦了，再跟著教練的娃娃車一一把他們送回家，聽教練與師母對學生的付出，眼淚也跟著掉下來，是怎樣的決心讓教練願意如此無悔！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 卓君澤與三民國中同學一起追夢。（圖／海爾斯行銷 提供）

▲卓君澤與三民國中同學一起追夢。（圖／海爾斯行銷 提供）

透過這次參與拍攝與許多小朋友接觸，讓育有一子卓卓對於育兒也有所啟發：「我還是會希望小孩喜歡運動，但不用過早專精於某一項目，盡可能讓他在學生時期嘗試各種運動，培養自己的運動興趣。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陳喬恩.賈靜雯大玩〈APT.〉 她慘輸...直接現場開跳XD #星光雲REELS

推薦閱讀

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

暗黑版楊謹華首部成人影片 《淫后》向《影后》致敬

暗黑版楊謹華首部成人影片 《淫后》向《影后》致敬

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

王陽明與林昱珉同框了！　霸氣喊：我們就是不拿球棒的頂級89

王陽明與林昱珉同框了！　霸氣喊：我們就是不拿球棒的頂級89

NewJeans剉咧等！ADOR提告「合約還有效」　溫情喊話快回頭～

NewJeans剉咧等！ADOR提告「合約還有效」　溫情喊話快回頭～

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

暗黑版楊謹華首部成人影片 《淫后》向《影后》致敬

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

王陽明與林昱珉同框了！　霸氣喊：我們就是不拿球棒的頂級89

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

卓君澤

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 阿緯不在乎錄影那一點錢　集團營業額10億元又要展店
  2. 王柏傑爆分手謝欣穎…修杰楷脫口「群組對話」　講完傻眼：完蛋了
  3. 83歲台灣貓王心臟衰竭病逝！　西洋音樂教父籌音樂會...時間地點曝
  4. 瓊瑤驟逝2天家屬發聲！　「告別式不設公祭」：希望給我們緩和悲痛心情
  5. 韓戒嚴致「節目表大亂」13綜藝停播！　《音銀》停播1個月：專注年末
  6. 王宥忻爆「全球擁30間房」　連生日禮物都是房子...驚人身價曝光
  7. Ozone前進花蓮演出！　爆「將同場朱海君」
  8. 學霸女星遭爆「逼海底撈店員播她的歌」挨轟　她親揭真相結局大反轉
  9. 張文綺分手1年「無預警曬超音波照」！　嗨喊：小天使來到
  10. 八點檔女星整成「韓版范冰冰」：我不後悔！　下秒擔心會不會被罵

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366