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人帥心善！鄭元暢資助弱勢兒少15年　得知「小孩獨立」感動了

記者黃庠棻／台北報導

演技大受肯定、甫獲金鐘獎最佳男配角的鄭元暢，擔任台灣世界展望會今年紅包傳愛代言人，「紅包傳愛──讓孩子成為更好的大人」12月5日正式啟動，他於10月底與展望會一同前往弱勢家庭關懷行，實際走訪孩子們的生活居所，了解他們的迫切需求，並以正向的力量與孩子互動並傳遞心意。

▲鄭元暢參與台灣世界展望會的關懷行，持續資助海內外兒。（圖／台灣世界展望會提供）

▲鄭元暢參與台灣世界展望會的關懷行，持續資助海內外兒。（圖／台灣世界展望會提供）

長期關懷弱勢兒童的鄭元暢人帥心善，投身台灣世界展望會兒童資助計畫已有15年之久，截至今年為止已資助21名弱勢兒少，希望能透過自身的力量，給予孩童們實現夢想與機會的舞台。不僅僅親自走訪弱勢兒童家庭，鄭元暢更拋磚引玉將金鐘獎10萬獎金全數捐出，與展望會李紹齡會長、自立青年共同聲援紅包傳愛行動，呼籲民眾一起幫助台灣各地的弱勢孩子與家庭打破貧窮的循環，平安度過好年，讓孩子有機會成為更好的大人。

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▲鄭元暢參與台灣世界展望會的關懷行，持續資助海內外兒。（圖／台灣世界展望會提供）

▲鄭元暢參與台灣世界展望會的關懷行，持續資助海內外兒。（圖／台灣世界展望會提供）

▲鄭元暢參與台灣世界展望會的關懷行，持續資助海內外兒。（圖／台灣世界展望會提供）

鄭元暢攜手台灣世界展望會守護弱勢孩子15年，每年歲末收到孩子寄來的手寫信及照片，都成為他生活中相當喜悅的時刻，坦言「看著資助的孩子們逐漸長大並展開笑顏，給我很大的鼓勵，也成為支持我在事業上持續前進的精神支柱。」

▲鄭元暢參與台灣世界展望會的關懷行，持續資助海內外兒。（圖／台灣世界展望會提供）

▲鄭元暢參與台灣世界展望會的關懷行，持續資助海內外兒。（圖／台灣世界展望會提供）

▲鄭元暢參與台灣世界展望會的關懷行，持續資助海內外兒。（圖／台灣世界展望會提供）

每次隔了一兩年，鄭元暢得知資助孩童中有孩子又成長自立了，不再需要被資助時，都令他感到十分振奮，期待有更多人能夠響應「紅包傳愛」行動，送出助學、健康、平安、希望紅包，讓更多的孩子往更好的方向改變。

▲鄭元暢參與台灣世界展望會的關懷行，持續資助海內外兒。（圖／台灣世界展望會提供）

▲鄭元暢參與台灣世界展望會的關懷行，持續資助海內外兒。（圖／台灣世界展望會提供）

▲鄭元暢參與台灣世界展望會的關懷行，持續資助海內外兒。（圖／台灣世界展望會提供）

台灣世界展望會12月5日「紅包傳愛──讓孩子成為更好的大人」正式啟動，盼大眾在歲末年終，能為弱勢兒少與家庭捐款送出象徵祝福的紅包，實現弱勢兒童穩定就學、穿暖吃飽、安心逐夢的心願，攜手讓孩子成為更好的大人。

▲鄭元暢參與台灣世界展望會的關懷行，持續資助海內外兒。（圖／台灣世界展望會提供）

▲鄭元暢參與台灣世界展望會的關懷行，持續資助海內外兒。（圖／台灣世界展望會提供）

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