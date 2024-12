周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

記者潘慧中/綜合報導

周湯豪4日被週刊爆料11月辦完演唱會後,慶功宴擋幕後工作人員入場之外,還有美妝師爆料他和比莉母子檔「太難搞,業界很多人都不敢接他們案子」。經過一天的紛紛擾擾,他5日轉發社群貼文,似乎藉此紓發心聲。

▲周湯豪轉發社群貼文。(圖/翻攝自Instagram/nickthereal4sho)



該貼文用英文寫下「Learn to be okay with people not knowing your side of the story. You don’t have to prove anything to anyone(學會接受別人不了解你的想法。你不需要向任何人證明什麼)」,周湯豪疑似想以此發表心聲。

▲▼周湯豪被週刊爆料的各種疑雲延燒了一天。(圖/翻攝自Instagram/nickthereal4sho)



然而針對週刊爆料,周湯豪演唱會的主辦單位(環球音樂、Live Nation Taiwan、Timeless Treasure、KKLIVE)4日晚間表示,因與接案的幕後工作人員溝通上有所誤解,已與對方聯繫上且獲得理解。

▲周湯豪日前在小巨蛋開唱,卻被工作人員揚言不再合作。(圖/資料照)



主辦單位解釋,當天由於演唱會工作人員人數眾多,加上場地空間有限,藝人及團隊也是受到邀請出席慶功宴,「此事為工作人員疏忽,現已和對方致歉並相互理解,也非常感謝每一位辛苦的工作人員!」