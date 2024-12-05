周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

記者潘慧中／綜合報導

周湯豪4日被週刊爆料11月辦完演唱會後，慶功宴擋幕後工作人員入場之外，還有美妝師爆料他和比莉母子檔「太難搞，業界很多人都不敢接他們案子」。經過一天的紛紛擾擾，他5日轉發社群貼文，似乎藉此紓發心聲。

▲周湯豪轉發社群貼文。（圖／翻攝自Instagram／nickthereal4sho）



該貼文用英文寫下「Learn to be okay with people not knowing your side of the story. You don’t have to prove anything to anyone（學會接受別人不了解你的想法。你不需要向任何人證明什麼）」，周湯豪疑似想以此發表心聲。

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▲▼周湯豪被週刊爆料的各種疑雲延燒了一天。（圖／翻攝自Instagram／nickthereal4sho）



然而針對週刊爆料，周湯豪演唱會的主辦單位（環球音樂、Live Nation Taiwan、Timeless Treasure、KKLIVE）4日晚間表示，因與接案的幕後工作人員溝通上有所誤解，已與對方聯繫上且獲得理解。

▲周湯豪日前在小巨蛋開唱，卻被工作人員揚言不再合作。（圖／資料照）



主辦單位解釋，當天由於演唱會工作人員人數眾多，加上場地空間有限，藝人及團隊也是受到邀請出席慶功宴，「此事為工作人員疏忽，現已和對方致歉並相互理解，也非常感謝每一位辛苦的工作人員！」