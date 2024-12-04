蔡尚樺發聲哀悼瓊瑤「一代經典殞落」　惹網鼻酸：留在我們心裡

記者王靖淳／綜合報導

知名作家瓊瑤打造出許多膾炙人口的愛情作品，不過卻在今（4）日傳出在淡水住處輕生，享壽86歲，消息曝光後震驚各界。為此，藝人蔡尚樺也透過社群發文，表達自己對此事的看法，同時也感嘆：「 一代經典殞落。」貼文曝光後，不少網友紛紛不捨表示「傳奇殞落」、「她的作品留在我們心裡。」

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▲瓊瑤過世。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

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蔡尚樺坦言，瓊瑤的作品是她對愛情最初的啟蒙，從小就在這些充滿詩意與情感的劇集和文字中汲取感動與幻想。她回憶，自己第一部追的瓊瑤劇是《青青河邊草》，金銘那雙盈滿淚光的大眼睛讓她印象深刻，後來更目睹馬景濤的經典咆哮演技。對於《一簾幽夢》，蔡尚樺表示追過兩個版本，蕭薔、陳德容、秦嵐和張嘉倪的身影，成為她心中無可取代的芳華絕代。

▲蔡尚樺發文談瓊瑤過世。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

蔡尚樺還提到，當年看《還珠格格》和《情深深雨濛濛》時，總和同學分配角色，幻想能找到屬於自己的五阿哥或爾康，一起策馬奔騰，共享人世繁華。回憶起那些年，她偷偷躲在被窩裡讀《窗外》、《幾度夕陽紅》、《庭院深深》等瓊瑤小說，蔡尚樺滿懷感激地說：「感謝瓊瑤阿姨用她的文字和戲劇，為我們構築了這麼多美好的夢，和屬於這代人共同珍貴的記憶。」

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