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八點檔女神被當工具人！婚後黏TT「親密互動男星」尪目睹反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《願望》最近陸續加入新角色，包括陳謙文、茵芙、陳子玄與李睿紳。陳謙文目前躺病床背叛腦死，被虧是躺著賺，茵芙則首次嘗試傻白甜角色；陳子玄高中是校花，這次劇中則周旋陳謙文與潘柏希之間，而李睿紳則是白富美，為了目的不擇手段，笑說「我還不到富的階段。」

▲▼《願望》新卡司陳謙文、茵芙、陳子玄與李睿紳。（圖／三立提供）

▲《願望》加入新卡司陳謙文、茵芙、陳子玄與李睿紳。（圖／三立提供）

陳謙文是四人之中最早進劇組的，最近因重病都躺在床上演戲，他笑說光一場他被急救的戲就拍了兩天，導播又加求戲劇張力要很強，所以飾演他媽媽的苗真為急救他不停CPR，笑說「不說台詞更難演，因為不能呼吸，媽媽又一直用力捶，想睡都不行。」而巧的是苗真當時是生理期，還要跨坐在陳謙文身上，他還一直提醒說要小心一點。

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▲▼《願望》新卡司陳謙文、茵芙、陳子玄與李睿紳。（圖／三立提供）

▲《願望》加入新卡司陳謙文、茵芙、陳子玄與李睿紳。（圖／三立提供）

陳子玄隔了兩年多又重回台八點出，這次飾演校花，她笑說「演校花真是不可思議，我自己都覺得好心虛！」這次在定裝時造型師還要求她服裝都穿短裙比較年輕一點，最後還補上一句「妳對上的都是年輕的一輩。」

▲▼《願望》新卡司陳謙文、茵芙、陳子玄與李睿紳。（圖／三立提供）

▲《願望》加入新卡司陳謙文、陳子玄。（圖／三立提供）

這次陳子玄將周旋陳謙文和潘柏希之間，笑說這角色是十足的金錢腦。而婚後的陳子玄過得很幸福，她表示自己變得很賢慧，沒事就窩在家做家事，現在她還斜槓開Podcast，生活也過得很充足，而現在拍戲也和助理導播老公一起工作，老公還跟她說「只要54321一喊，妳就可以卡油男演員，但妳回家得要重做一遍。」

▲▼《願望》新卡司陳謙文、茵芙、陳子玄與李睿紳。（圖／三立提供）

▲《願望》加入新卡司陳子玄。（圖／三立提供）

李睿紳劇中也周旋在茵芙與何依霈之間，但他還是強調自己對茵芙很專一，因為他不斷努力實現了成為醫生的夢想，但卻空有實力，所以還是需要金錢支援，因此又倒向何依霈，陳謙文立刻就說「你就是渣男！」而至於對傻白甜類型的女生，笑說「以前喜歡是因為好相處，現在則覺得女生還是自己要有點能力！」

▲▼《願望》新卡司陳謙文、茵芙、陳子玄與李睿紳。（圖／三立提供）

▲《願望》加入新卡司陳謙文。（圖／三立提供）

而茵芙是十足傻白甜加上戀愛腦，她笑說演偶像劇10幾年後還接演這類角色，因為以前演的大多是反派和現實女人，所以拍戲時她就幻想自己回到十六七歲時的少女心，被問到現在是否還是戀愛腦，她笑說只有初戀時是，現在對感情則是理性大於感性，因為愛情並沒有大於麵包。

▲▼《願望》新卡司陳謙文、茵芙、陳子玄與李睿紳。（圖／三立提供）

▲《願望》加入新卡司茵芙。（圖／三立提供）

茵芙記得自己初戀時戀愛腦嚴重，男生愛玩撲克又常輸錢，所以當時她就要做各種打工替他還錢，這段日子過了四個多月才清醒，因為賺的錢都是左手進右手出，但男生還對茵芙說「我以小博大一切都是為了妳！」現在回想就當作交戀愛學費了。

此外，陳子玄在感情世界中曾當過工具人，透露她以前同時被兩位男生追，其中一位愛喝酒，每次喝醉就叫陳子玄去接他，她只好坐計程車扛著他上樓，後來才發現那位男生在喝酒時跟其他女生聊天，只有喝醉才會找她。

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願望, 陳謙文, 茵芙, 陳子玄, 李睿紳

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