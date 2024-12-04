高捷「角頭大哥」變小吃店老闆　意外曝光出道前神秘身分

記者蕭采薇／台北報導

電影《春行》讓老戲骨喜翔入圍本屆金馬影帝，即使電影對白不多，但光從喜翔的眼神、肢體語言就能感受到戲劇張力。高捷在《春行》飾演一位小吃店老闆，喜翔喪妻後到他家中擔任洗碗工，賺取微薄薪水以補貼家用。

▲高捷《春行》只有一場戲也全力以赴，態度敬業。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

喜翔、高捷是多年好友，對手戲不多，但默契十足，現場兩個人不需要太多溝通，簡單幾句話兩人就能心領神會，馬上開演，讓王品文、彭紫惠讚嘆。王品文更說：「拍攝時，捷哥一到麵店現場，就架勢十足地拿起廚房各式器具開始煮麵，彷彿平常就是在開麵店的老闆，我們才知道原來捷哥以前曾經是廚師。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲霸氣外露的高捷在《春行》成為小吃店老闆，意外曝光原本是廚師的技藝。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

喜翔憑藉《春行》入圍本屆金馬獎最佳男主角，在電影上映後獲得觀眾一致好評，直誇喜翔不愧是資深戲骨，喜翔自認所扮演的父親「欽福」並不討喜，看似大男人主義，卻是最不能失去妻子的人，形容角色：「他個性很傳統，在外面裝出一個大男人的樣子，但回到家是比兒子還愛撒嬌的小男人，還會主動去逗妻子開心。」並將成果歸功戲裡妻子楊貴媚，讚她能瞬間帶動現場氣氛。

▲張書偉在《春行》與藍葦華飾演一對同志伴侶。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

導演彭紫惠、王品文第一次執導電影長片，就邀請到華麗卡司，王品文表示：「高捷、喜翔、楊貴媚都是我們從新電影時代的電影中就很欣賞的演員，這次麵店老闆的角色也是從一開始就希望能邀請捷哥出演，捷哥知道後一口答應，雖然只有一場戲，但他非常用心，在事前詳細和我們討論劇本、角色的設定、麵店的環境，甚至是服裝的細節。」《春行》現正熱映中。