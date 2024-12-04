趙薇消失3年發文了！「悼念恩師瓊瑤」悲痛：青山依舊在幾度夕陽紅

記者劉宛欣／綜合報導

知名作家瓊瑤4日傳出在淡水住家輕生，享壽86歲，她的個人臉書稍早公開最後發言請外界不要為她難過，她已經「翩然」的去了。因出演她的作品《還珠格格》系列而走紅的趙薇在微博發文悼念，而這也是趙薇被封殺3年多後，首次在微博更新貼文，貼文一出立刻就引發熱議。

▲趙薇悼念瓊瑤。（圖／翻攝自黃曉明、趙薇微博）

趙薇上一篇微博貼文還停留在2021年8月，時隔3年因為瓊瑤的離世，重新更新了微博，內文先是附上了3個雙手合十的符號，隱晦地寫下詩詞「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。」雖然沒指名道姓，但明顯是在悼念恩師，由於她久違出現，粉絲也紛紛湧入送上悼念之意與祝福。

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▲趙薇貼文。（圖／翻攝自趙薇微博）

趙薇2021年8月被點名為劣跡藝人，不僅粉絲超話被關閉，所有作品也無預警被下架，「被消失」至今相隔3年多，今年雖然社群帳號陸續被解封，但仍無復出跡象，在演藝圈還是處於全面封殺狀態，雖然偶有被拍到現身機場，但仍鮮少曝光近況，拍好的陸劇被用AI換臉，相關痕跡都徹底被抹去。

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