ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

趙薇消失3年發文了！「悼念恩師瓊瑤」悲痛：青山依舊在幾度夕陽紅

記者劉宛欣／綜合報導

知名作家瓊瑤4日傳出在淡水住家輕生，享壽86歲，她的個人臉書稍早公開最後發言請外界不要為她難過，她已經「翩然」的去了。因出演她的作品《還珠格格》系列而走紅的趙薇在微博發文悼念，而這也是趙薇被封殺3年多後，首次在微博更新貼文，貼文一出立刻就引發熱議。

▲趙薇悼念瓊瑤。（圖／翻攝自黃曉明、趙薇微博）

▲趙薇悼念瓊瑤。（圖／翻攝自黃曉明、趙薇微博）

趙薇上一篇微博貼文還停留在2021年8月，時隔3年因為瓊瑤的離世，重新更新了微博，內文先是附上了3個雙手合十的符號，隱晦地寫下詩詞「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。」雖然沒指名道姓，但明顯是在悼念恩師，由於她久違出現，粉絲也紛紛湧入送上悼念之意與祝福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙薇悼念瓊瑤。（圖／翻攝自黃曉明、趙薇微博）

▲趙薇貼文。（圖／翻攝自趙薇微博）

趙薇2021年8月被點名為劣跡藝人，不僅粉絲超話被關閉，所有作品也無預警被下架，「被消失」至今相隔3年多，今年雖然社群帳號陸續被解封，但仍無復出跡象，在演藝圈還是處於全面封殺狀態，雖然偶有被拍到現身機場，但仍鮮少曝光近況，拍好的陸劇被用AI換臉，相關痕跡都徹底被抹去。

更多【瓊瑤輕生】相關新聞請點此

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

俄羅斯正妹雪地裡穿清涼吊帶裙　徒手輕鬆推開整片「結冰湖面」！

推薦閱讀

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

陳傑憲辣妻「中空現身飯局」！綺綺穿超辣 許維恩洩她私下真面目

陳傑憲辣妻「中空現身飯局」！綺綺穿超辣 許維恩洩她私下真面目

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

戒嚴之亂！韓前美女主播「出手搶軍人步槍」爆衝突　火爆對峙畫面瘋傳

戒嚴之亂！韓前美女主播「出手搶軍人步槍」爆衝突　火爆對峙畫面瘋傳

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

陳傑憲辣妻「中空現身飯局」！綺綺穿超辣 許維恩洩她私下真面目

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

瓊瑤

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 八點檔女神被當工具人！婚後黏TT「親密互動男星」尪目睹反應曝光
  2. 香蕉哥哥年過50還不老！網友「神留言」釣出本人笑回：在等你長大
  3. 高捷「角頭大哥」變小吃店老闆　意外曝光出道前神秘身分
  4. 曾主演《還珠3》小燕子　黃奕聞噩耗：「感覺天塌了」
  5. 出道初期就演瓊瑤《一簾幽夢》！　本土劇女星「看新聞才知噩耗」
  6. 接棒《異能》！神作《照明商店》每集震撼反轉　恐怖劇集刻畫最溫暖人心
  7. 劉家昌、瓊瑤接連過世惹鼻酸　她感嘆：彷彿一個世代結束
  8. 《還珠3》受瓊瑤鼓勵教導！黃曉明心痛發聲：您教會了我如何去愛
  9. 瓊瑤所屬出版社「婉拒採訪」　聲明：感謝此生相遇相知
  10. 趙薇消失3年發文了！「悼念恩師瓊瑤」悲痛：青山依舊在幾度夕陽紅

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366