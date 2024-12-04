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劉家昌、瓊瑤接連過世惹鼻酸　她感嘆：彷彿一個世代結束

記者王靖淳／綜合報導

知名作家瓊瑤打造出許多膾炙人口的愛情作品，不過卻在今（4）日傳出在淡水住處輕生，享壽86歲，消息曝光後震驚各界，更讓不少人為之鼻酸。為此，平時會在社群表達對時事看法的網紅陳沂，稍早也透過臉書發文感嘆：「劉家昌走了，瓊瑤走了，彷彿宣告一個世代的結束。」

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▲▼陳沂發文談瓊瑤過世。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲瓊瑤過世。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

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陳沂在文中感慨瓊瑤與劉家昌的相繼辭世，並形容這彷彿是某個時代的終結，「劉家昌走了，瓊瑤走了，彷彿宣告一個世代的結束。」她以「人生宛如一簾幽夢」做比喻，認為這些舊時代的代表人物，如同夢境中跌宕起伏的故事情節，雖然曲終人散，但卻仍讓人念念不忘，「人生宛如一簾幽夢，夢醒時分，還眷戀著夢境中的高潮迭起。」

▲▼陳沂發文談瓊瑤過世。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲陳沂發文談瓊瑤過世。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

陳沂進一步表示，瓊瑤的離世的方式仍然展現出屬於她的浪漫與灑脫。她以「瓊瑤連離開的方式都很瓊瑤」來形容，認為這位影響幾代人愛情觀的文學與影視創作者，不只在生前掀起轟轟烈烈的文化浪潮，就連人生的謝幕，也充滿個人獨有的風格，「瓊瑤連離開的方式都很瓊瑤呀！曾經轟轟烈烈過，走的時候瀟瀟灑灑，還帶著一絲絲的浪漫。」

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關鍵字

瓊瑤, 過世, 陳沂, 劉家昌

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