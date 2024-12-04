劉家昌癌逝！許效舜憶最後一面「見他身體異狀」　曝2個月前巧合：冥冥之中

記者孟育民／台北報導

83歲資深音樂人劉家昌2日因癌症辭世，享壽83歲，消息一出震驚演藝圈。許效舜今（4日）出席公視台語台《Talk Talk秀台語》慶功暨第二季啟動記者會， 透露去年才在高鐵上遇到劉家昌，當時對方看起來精神很好，「但我看到他脖子上有一點點紅癬，我有跟他說要抹點藥，他看起來沒有很虛弱。」更提及劉家昌是他的師公，曾拍攝過他執導的電影，交情頗深。

▲《Talk Talk秀台語》 慶功暨第二季啟動記者會，浩子、Sandy吳姍儒、許效舜、黃豪平、王彩樺。（圖／記者周宸亘攝）

許效舜是透過助理才得知劉家昌噩耗，第一時間全身起雞皮疙瘩，「我在兩個月前突然一直聽他的歌，我岳母在家說『你今天怎麼那麼懷舊』，這個冥冥之中好像就有感覺，但我真的完全不知道，我第一個就傳給一哥（鄭進一），一哥就說『大家都要健康』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許效舜感觸劉家昌癌逝。（圖／記者周宸亘攝）



許效舜過去曾拍過劉家昌執導的電影「梅珍」，至今仍留下深刻印象，「當時有一場戲很特別，有一場在大地的床戲，他硬要我把褲子脫了，下面本來可以不用躺金素梅，他硬要金素梅躺在那裡。」電影中他露出屁股，僅用報紙遮住重要部位，卻被劉家昌吐槽：「連屁股都是方的。」讓他哭笑不得！

▲劉家昌是一代傳奇人物，留下許多經典作品。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

許效舜感觸地說：「人生很難得，在我們小時候都是聽他們世代的歌，很多大咖都是他的學生，對我們來說，他是神一般的存在，進圈子居然能在他的門下，當他的後生晚輩，這是何其榮幸的時刻。」



