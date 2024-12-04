韓戒嚴「當兵idol上前線」登熱搜！　粉點名BTS、NCT崩潰：記得保住臉

記者田暐瑋／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日晚間突宣布緊急戒嚴令，一度引發暴動，6小時後宣布解嚴，鬧劇終於落幕。不過在宣布戒嚴後，市區出現坦克和軍隊，有粉絲擔心正在當兵的偶像歐巴也會因此被派上第一線，紛紛焦急喊：「韓國老公們快跑啊啊啊啊！」

▲BTS的田柾國、Jimin和NCT泰容仍在當兵。（圖／翻攝自IG）



宣布戒嚴後沒多久，韓娛樂圈傳出陸續取消所有慶典及娛樂活動消息，由於有多位大咖男偶像仍在當兵，像是BTS的田柾國、V、Jimin以及宋江、NCT泰容與在玹、EXO世勳與Kai等等，讓不少粉絲擔心直喊「歐巴們保護好臉啊 」、「各位保住臉比什麽都重要」、「我擔7個，5個都在裡面呢」，有趣的是，「在伍的愛豆」還成了微博熱搜關鍵字。

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▲南韓戒嚴，粉絲擔心入伍歐巴們的安危。（圖／翻攝自IG）



事實上，在剛宣布戒嚴初期，幾個主要的娛樂公司都收到「旗下藝人從4日開始不要參加任何活動」的通知，該通知中提到，在戒嚴情況下，難以繼續舉行娛樂活動；而業界相關人士也表示：「在戒嚴的情況下舉辦活動，可能會發生難以預料的意外。」某娛樂公司代表也說：「我們正在實時關注事態發展，這是非常緊急的狀況。」

主持人許志雄在戒嚴令宣佈後，於Instagram上發文說道：「我現在真的再也無法忍受了。」並附上一張黑色圖片，引來許多網友留言表示反對戒嚴令。而演出過多部夯劇的資身綠葉演員金基天，也在社群上傳了一張尹錫悅總統宣佈戒嚴令的照片，並發文：「這將被記錄在歷史中，不要助紂為虐（부역）。」

