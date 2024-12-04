ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓戒嚴「當兵idol上前線」登熱搜！　粉點名BTS、NCT崩潰：記得保住臉

記者田暐瑋／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日晚間突宣布緊急戒嚴令，一度引發暴動，6小時後宣布解嚴，鬧劇終於落幕。不過在宣布戒嚴後，市區出現坦克和軍隊，有粉絲擔心正在當兵的偶像歐巴也會因此被派上第一線，紛紛焦急喊：「韓國老公們快跑啊啊啊啊！」

▲南韓戒嚴，粉絲擔心入伍歐巴們的安危。（圖／翻攝自IG）

▲BTS的田柾國、Jimin和NCT泰容仍在當兵。（圖／翻攝自IG）

宣布戒嚴後沒多久，韓娛樂圈傳出陸續取消所有慶典及娛樂活動消息，由於有多位大咖男偶像仍在當兵，像是BTS的田柾國、V、Jimin以及宋江、NCT泰容與在玹、EXO世勳與Kai等等，讓不少粉絲擔心直喊「歐巴們保護好臉啊 」、「各位保住臉比什麽都重要」、「我擔7個，5個都在裡面呢」，有趣的是，「在伍的愛豆」還成了微博熱搜關鍵字。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲南韓戒嚴，粉絲擔心入伍歐巴們的安危。（圖／翻攝自IG）

事實上，在剛宣布戒嚴初期，幾個主要的娛樂公司都收到「旗下藝人從4日開始不要參加任何活動」的通知，該通知中提到，在戒嚴情況下，難以繼續舉行娛樂活動；而業界相關人士也表示：「在戒嚴的情況下舉辦活動，可能會發生難以預料的意外。」某娛樂公司代表也說：「我們正在實時關注事態發展，這是非常緊急的狀況。」

主持人許志雄在戒嚴令宣佈後，於Instagram上發文說道：「我現在真的再也無法忍受了。」並附上一張黑色圖片，引來許多網友留言表示反對戒嚴令。而演出過多部夯劇的資身綠葉演員金基天，也在社群上傳了一張尹錫悅總統宣佈戒嚴令的照片，並發文：「這將被記錄在歷史中，不要助紂為虐（부역）。」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2歲女抱「第一桶金」路口哭找爸媽　警父愛噴發暖心畫面曝　　

推薦閱讀

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！　比莉還嗆：我們是藝人欸

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！　比莉還嗆：我們是藝人欸

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

劉家昌癌逝享壽83歲　費玉清消失演藝圈5年...罕見說話了

劉家昌癌逝享壽83歲　費玉清消失演藝圈5年...罕見說話了

南韓突戒嚴「李多慧人在當地」！經紀人急發聲　揭下一步最新動態

南韓突戒嚴「李多慧人在當地」！經紀人急發聲　揭下一步最新動態

戒嚴之亂！韓前美女主播「出手搶軍人步槍」爆衝突　火爆對峙畫面瘋傳

戒嚴之亂！韓前美女主播「出手搶軍人步槍」爆衝突　火爆對峙畫面瘋傳

吳佩慈男友躲日本搞「粉色交易」！供富商極樂選妃　她怒吃醋1招反制

吳佩慈男友躲日本搞「粉色交易」！供富商極樂選妃　她怒吃醋1招反制

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

周湯豪母子慶功宴摳門做半套！拒演唱會工作人員入場…經紀人回應

周湯豪母子慶功宴摳門做半套！拒演唱會工作人員入場…經紀人回應

吳佩慈富豪男友遭FBI通緝！紀曉波「美國涉洗黑錢」5年前早被盯上

吳佩慈富豪男友遭FBI通緝！紀曉波「美國涉洗黑錢」5年前早被盯上

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！　比莉還嗆：我們是藝人欸

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

劉家昌癌逝享壽83歲　費玉清消失演藝圈5年...罕見說話了

南韓突戒嚴「李多慧人在當地」！經紀人急發聲　揭下一步最新動態

戒嚴之亂！韓前美女主播「出手搶軍人步槍」爆衝突　火爆對峙畫面瘋傳

吳佩慈男友躲日本搞「粉色交易」！供富商極樂選妃　她怒吃醋1招反制

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

周湯豪母子慶功宴摳門做半套！拒演唱會工作人員入場…經紀人回應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

BTS, NCT, 戒嚴

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 剛訂完首爾機票「南韓宣布戒嚴」　凌晨秒解嚴…台人慌：現在是？
  2. 快訊／劉家昌癌逝「兒章立衡仍不知情」首發聲！　認：我有很多問號
  3. 周杰倫開唱前一天「突然有門票了」！林采緹半夜淚眼：幸福來得太突然
  4. 丈夫「躲賓館樹叢」抓包妻子帶小王開房！　她辯：不是還沒進去嗎
  5. 戒嚴之亂！韓前美女主播「出手搶軍人步槍」爆衝突　火爆對峙畫面瘋傳
  6. 吳佩慈被拍「現身晶華酒店」同歡范瑋琪！行蹤飄忽飛4地 經濟來源曝
  7. 南韓突戒嚴「李多慧人在當地」！經紀人急發聲　揭下一步最新動態
  8. 小孟老師／12月4日星座運勢　金牛樂於助人
  9. 楊謹華拍的陸劇要播了！　《隱娘》被砍10集過審…網：心抽抽疼呀
  10. 美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！　比莉還嗆：我們是藝人欸

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366