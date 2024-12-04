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吳佩慈富豪男友遭FBI通緝！紀曉波「美國涉洗黑錢」5年前早被盯上

【富豪男友通緝中】吳佩慈孩子的爸遭FBI通緝　5年前早就被盯上

▲本刊除了掌握吳佩慈（右）的最新聚會照片，也有她孩子的爸紀曉波（中 ）被美國聯邦調查局通緝的消息。（圖／翻攝自吳佩慈臉書）

圖文／鏡週刊

吳佩慈孩子的爸紀曉波竟被美國FBI（聯邦調查局）通緝了！本刊才在今年7月，揭露他們就算財務危機也沒在怕的富庶日常，如今演變成這般極具電影感的情節，多少也跟他在美國領土塞班島的博弈事業有關。

回顧其實早在5年前，美國聯邦調查局就傳已經盯上紀曉波與他在塞班島的博弈事業，並且突襲相關辦公室，消息觸及中美的政商黑幕。

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到底當時以紀曉波為首的公司，在塞班島做了什麼事？據查，他在當地開發綜合度假勝地，設置了賭場、豪華飯店、餐廳、零售商店及休閒設施，其中賭場的鉅額金流，曾經高達320億美元（逾新台幣1兆元），幾乎是澳門最豪奢賭場的6倍。

【富豪男友通緝中】吳佩慈孩子的爸遭FBI通緝　5年前早就被盯上

▲聯邦調查局簡稱FBI，是美國國內的情報與安全機構，也是主要的聯邦執法機關。據傳紀曉波被FBI通緝了。（圖／翻攝自FBI網站）

於是相關投資包括實際的營運情況、對外公布數據，是否有「洗黑錢」的疑慮開始浮出，據聞引起美國相關單位的注意，畢竟塞班島是美國的領土，貨幣、郵政與法律等都是美規，中國大陸色彩進駐的賭場，沒想到恐成了金融體系「後門」。 後續當然也有了與敲詐勒索、組織腐敗相關共謀、庇護非法移民、非法僱用外國人等嫌疑，這些其實在美國聯邦調查局的網站上依稀都有重點新聞資料，上述形容成如此的「高危地帶」，理所當然引來美國當局警覺。

於是相關投資包括實際的營運情況、對外公布數據，是否有「洗黑錢」的疑慮開始浮出，據聞引起美國相關單位的注意，畢竟塞班島是美國的領土，貨幣、郵政與法律等都是美規，中國大陸色彩進駐的賭場，沒想到恐成了金融體系「後門」。

後續當然也有了與敲詐勒索、組織腐敗相關共謀、庇護非法移民、非法僱用外國人等嫌疑，這些其實在美國聯邦調查局的網站上依稀都有重點新聞資料，上述形容成如此的「高危地帶」，理所當然引來美國當局警覺。


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