影帝黃秋生發聲紀念瓊瑤！　網淚悼「活成了一個傳奇」

記者劉宛欣／綜合報導

知名作家瓊瑤4日被發現在淡水住家身亡，享壽86歲。她的臉書稍早公開了她的最後發言「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！」引起各界討論，她生前的作品被改成多部膾炙人口的影視作品，因而也培養出大批演藝圈子弟，藝人們紛紛發聲悼念，香港影帝黃秋生也在臉書寫下了看法。

▲瓊瑤離世，黃秋生在臉書寫下看法。（圖／翻攝自瓊瑤、資料照）

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黃秋生稍早在臉書簡單寫下「瓊瑤真係有型」（真有型、真有魅力），吸引了大批網友附和「人生到最後為自己做一個決定，她終於自由了」、「走法都是瓊瑤」、「活成了一個傳奇」、「真的是一代人的回憶，respect」、「優雅地離開」、「最愛的人已不在，一生風光亦無遺憾，選擇有尊嚴地離開」。

▲黃秋生發文紀念瓊瑤。（圖／翻攝自黃秋生臉書）

瓊瑤（本名陳喆）4日下午1點多，被兒媳婦發現陳屍淡水住處。士林地檢署外勤檢察官會同法醫前往殯儀館進行司法相驗，確定無外力介入，家屬對死因無異議，隨後開立死亡證明，遺體已交由家屬處理後事。瓊瑤以雪花般的姿態，為自己的故事劃下句點，也為世人留下了一份關於生命意義的深刻啟示。

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