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周湯豪母子慶功宴摳門做半套！拒演唱會工作人員入場…經紀人回應

【摳門慶功宴惹怨】周湯豪母子慶功宴做半套　拒演唱會工作人員入場招怨

▲周湯豪攜手媽媽比莉重返台北小巨蛋演唱，卻爆出不讓工作人員吃慶功宴，讓母子倆被嚴詞批評。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

歌手周湯豪於11月23日、24日在台北小巨蛋舉行「REALIVE（R2）特仕版」演唱會，兩場吸引兩萬粉絲，隨著演唱會落幕，已有小天王之勢的他卻傳出得罪接案協助演出的幕後工作人員。據悉，當天晚上這些人受邀赴麻辣鍋餐廳參加慶功宴，卻遭周湯豪公司告知餐廳已滿，拒絕他們入場，於是引爆怒火，這些人揚言再也不接周湯豪的案子，連周湯豪媽媽比莉也被波及，過往刁難工作人員行徑再被掀出。

周湯豪演唱會帶著媽媽比莉一起登台，母子倆聯手在台北小巨蛋嗨唱，粉絲的熱情顯然讓周湯豪回味再三，演唱會結束後在社群上分享不少相關貼文，心情頗為亢奮，不過在他身後遭到冷落的接案幕後工作人員卻是火冒三丈，將他列為拒絕往來戶，就因為後續慶功宴的疏失，上升到對比莉母子倆的責難。

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【摳門慶功宴惹怨】周湯豪母子慶功宴做半套　拒演唱會工作人員入場招怨

▲周湯豪演唱會的全部工作人員約100多人，擠不進慶功宴包場的餐廳。（圖／翻攝自周湯豪臉書）

據接案的幕後工作人員爆料，在演唱會結束後，周湯豪的公司在台北知名麻辣火鍋太和殿包場舉行慶功宴，大部分協助演出的人都受邀，卻發生到了餐廳門口遭到拒絕入場，表示因為座位不夠，只能放部分的人進去吃飯。

【摳門慶功宴惹怨】周湯豪母子慶功宴做半套　拒演唱會工作人員入場招怨

▲周湯豪的演出讓粉絲嗨翻天，幕後工作人員卻遭冷落，太和殿慶功宴座位不夠而無法入場。（圖／翻攝自太和殿臉書）

爆料指出，當天演唱會結束後，他們被告知慶功宴地點，於是一行人搭著計程車前往，抵達後周湯豪公司員工卻對他們說：「餐廳滿了，只能讓你們一半的人進去。」聽到的人瞬間傻眼，乾脆全組同進退，自己到外面找宵夜吃。

對於部分工作人員無法參加慶功宴，周湯豪經紀人回應：「因演唱會工作人員人數眾多，加上場地空間有限，無法全數邀請，藝人也僅是受主辦單位的邀請出席慶功宴，此為工作人員的疏忽，十分抱歉。」

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