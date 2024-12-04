林青霞遺憾「沒見瓊瑤最後一面」！　懊悔：幾個月前才通電話

記者王靖淳／綜合報導

知名作家瓊瑤打造出許多愛情作品，當年的長篇小說《窗外》不只被翻拍成電影，更捧紅剛出道的林青霞，不料瓊瑤卻在今（4）日傳出在淡水住處輕生，享壽86歲，消息曝光後震驚各界。為此，林青霞稍早在得知噩耗後也悲痛發聲，除了透露彼此不久前曾通過電話之外，同時也對於未能見對方最後一面表示遺憾及懊悔。

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▲林青霞發聲悼念瓊瑤。（圖／翻攝自微博）

根據《TVBS新聞網》報導，林青霞形容瓊瑤是一位堅強的女性，並表示自己會永遠懷念對方。她透露幾個月前兩人才剛通過電話，但因忙碌所以未能安排見面，令她感到十分惋惜。林青霞也提到，瓊瑤生前曾多次表達對安樂死的支持，認為這是一種體現尊嚴的選擇，如今傳出輕生過世的噩耗，讓她感到相當感慨。

▲瓊瑤過世。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

事實上，瓊瑤在25歲那年把自己與老師蔣仁禁忌之戀寫成首部長篇小說《窗外》，後來登上大螢幕，當年剛出道林青霞演活片中女學生的角色而走紅。瓊瑤同時跨足戲劇，許多藝人都因飾演她筆下的男女主角成名，如70年代的「二秦二林」，包括秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌；80年代的劉雪華、劉德凱、俞小凡、馬景濤、林瑞陽、徐乃麟；90年代的趙薇、林心如、蘇有朋；近年的大陸新生代女星秦嵐、張嘉倪、李晟。

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