遭封殺消失1年多！《又見一簾幽夢》張嘉倪「解禁」發聲哀悼瓊瑤

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星張嘉倪2023年9月因朝聖南韓女團BLACKPINK成員Lisa的巴黎瘋馬秀，遭到全網撻伐，所有社群平台全部被禁言，直到今年11月才被網友發現她的禁言已經解封了，消失的時間長達一年，她過去曾出演瓊瑤作品《又見一簾幽夢》，飾演「汪紫菱」一角為人所知，得知瓊瑤離世，她稍早透過微博發文悼念，這也是她時隔1年多首度更新貼文，立刻引發了熱烈討論。

▲瓊瑤離世，曾出演《又見一簾幽夢》的張嘉倪發聲悼念。（圖／翻攝自瓊瑤臉書、張嘉倪微博）

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張嘉倪稍早時隔1年2個月，在微博更新了貼文，悼念瓊瑤寫下「永遠的瓊瑤阿姨！不敢輕言離別，因為愛，一直都會在。」她消失多時的首次更新，吸引了許多劇迷湧入留言寫下「從尋找紫菱到《一簾幽夢》」、「因為阿姨的《又見一簾幽夢》認識了嘉倪並愛上嘉倪」、「永遠的瓊瑤阿姨，最愛的紫菱」。

▲張嘉倪時隔1年多發文。（圖／翻攝自張嘉倪微博）



張嘉倪前幾年因演出《延禧攻略》的「順嬪」爆紅，擁有「最美妃子」的封號，高顏值演出多部戲劇都深獲好評，然而她2023年9月被目擊觀看Lisa在巴黎演出的瘋馬秀，引發陸網大規模撻伐，最終所有社群平台遭到禁言，也暫時沒有在螢光幕前露臉，最後一次發文是去年發文祝福十一國慶。如今因為瓊瑤的離世，而時隔1年多發聲，火速就引起了關注。

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