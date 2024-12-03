劉子千5年前改姓「章」　劉家昌「最後貼文痛罵家人」：改姓幽默

記者吳睿慈／綜合報導

知名音樂人劉家昌捧紅7、80年代眾多大咖，3日卻傳來病逝消息，享壽83歲。他的兒子劉子千（現名為：章立衡）2011年推出歌曲〈唸你〉因細扁的唱腔引起注目，遭到網友惡搞反而一炮而紅。然而，劉子千與父親後來決裂，疑似為了挺母親甄珍（本名章家珍），2019年改名為章立衡，又爆出爭財產問題，父子關係降到冰點。

▲▼劉子千5年前改名為「章立衡」，與爸爸劉家昌關係決裂。（圖／翻攝自劉家昌微博、章立衡臉書）



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劉子千當年以一首〈唸你〉爆紅，是他翻唱爸爸劉家昌的歌曲，但唱腔遭到網友惡搞，甚至遭到酸民批評靠爸，面對負評，他淡然看待回應「希望爸爸開心就好」，然而，父子後來在2018年鬧翻，劉家昌指控前妻甄珍敗掉10億家產、奪產貪得無厭，甄珍則反咬他愛賭博，兩人離婚是因個性不合。

▲劉子千2019年宣布改名。（圖／翻攝自章立衡臉書）



劉子千2019年疑似為挺媽媽，正式對外宣佈改名為「章立衡」，其寓意「立」代表三十而立，「衡」則是平衡。他同步在新的臉書專頁證實改名消息，「有些人可能從新聞上看到我最近改名的消息，我想要感謝這些年給予我愛跟支持的朋友與家人，謝謝你們的理解，這名字很有教育意義」。

然而，劉子千從母姓「章」，卻讓爸爸劉家昌更加生氣，他2023年在微博發出長文痛罵甄珍母子倆，「章家珍，我跟你說過，做人要知廉恥，光靠謊言，是洗不清你做的那些見不得人的事」、「陪著兒子到北京做宣傳，在旅館竟幫兒子叫妓」、「章立衡，改了性以後變得很幽默」，內文直指要戳破甄珍母子倆謊言，氣到劉子千揚言提告。

▲▼劉家昌昔日痛罵甄珍母子。（圖／翻攝自劉家昌微博）



劉家昌與前妻、兒子的家事理不完，他最後一則貼文停在7月，依舊在痛罵昔日的家人，如今卻傳出癌逝，令人不勝唏噓。香港資深媒體人在微博哀悼並透露，他12月1日驚傳在台北逝世，據了解，他進來檢查出右邊頸部及肺都有腫瘤，後續到榮總進行化療，但依舊沒能戰勝死神，友人打電話給大兒子，並證實了死訊。

對此，《ETtoday》記者傳訊大兒子，對方僅已讀未回，另外，章立衡（劉子千）、甄珍以及劉家昌助理手機皆未接未回。