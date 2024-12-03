蕭薔被名醫讚「美到骨子裡」　愛瑜珈練就超柔軟美人

▲蕭薔在「宏願大千」古意盎然的環境裡展現瑜珈單腳扭轉船式。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

圖文／鏡週刊

蕭薔的年曆邁入第29年，最吸引眼球且讓人津津樂道的莫過於她軟若無骨的瑜珈，不過去年她右肩疼痛，同時做了全身健檢，各項指數都安全過關，內臟脂肪甚至只有1，朋友稱她是「無脂人」，她笑說：「身上脂肪剛剛好就好，反而是心無罣礙更好，日日抄寫心經，時時都有好心情！」

去年右肩疼痛影響日常作息，蕭薔先是到復健診所就醫，再到新光醫院看骨科，做了各種檢測之後，侯院長告訴她：「一點都不用擔心，骨密、骨質都非常的正常，骨相也很漂亮，名符其實美到骨子裡」。據悉蕭美人檢測出來的骨齡只有28歲。

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▲蕭薔鑽石金剛變化式+般若波羅蜜多咒，展現柔軟美感。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

▲蕭薔一身大紅迎青蛇年，身上配飾出於「宏願大千」釋本藏師父的珍藏。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

▲蕭薔年曆名為「珍世麗寶」，舉手投足盡是神秘美人風。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

這些年蕭薔專注公益活動，和以往一天只睡一小時的她截然不同，美人深切體悟是：「心裡沒鈎，就不會掛住千斤重擔，而生活就像一杯茶，多些少些又如何？」

蕭美人連續29年用慈善、關懷的心，和製作團隊聯手做出絕美年曆，她的新年新希望是：「願見者能起歡喜心，人心向善，自然安穩踏實。 美麗、健康、快樂其實並不難，珍惜世上所有的人，事，物，珍惜當下，就是《珍世麗寶》最想訴說的」。



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