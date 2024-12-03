孫儷幫女兒圓夢「扮小甄嬛」拍照！　當年髮型師來幫忙…成果驚人

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星孫儷3日在微博發文，透露為女兒「小花」圓夢的點滴。她表示女兒今年的生日願望是拍一套《甄嬛傳》主題的照片，儘管工作忙碌，但仍抽空幫愛女實現了這個心願。她不但親自當形體指導，連當年的髮型師也一起來參與，成果照令網友眼睛一亮。

▲孫儷主演的《甄嬛傳》轟動兩岸三地。（圖／翻攝自微博）

拍攝當天，孫儷親自擔任女兒的形體指導，並在攝影棚播放《甄嬛傳》的音樂，還與女兒一起回憶劇中的經典片段，重溫台詞。照片中，她手持一把圓形的中式扇子，身體微傾，拿扇子手勢等，給女兒做示範，表情專注。她不禁感慨時間飛逝，回憶起當年拍攝《甄嬛傳》時自己28歲，如今女兒已經10歲，還提到當年為自己梳頭的髮型師也特意參與了此次拍攝，共同幫助妹妹完成這場特別的生日拍攝計畫。

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▲孫儷幫女兒圓夢「扮小甄嬛」。（圖／翻攝自微博）

▲孫儷親自教女兒擔任形體指導。（圖／翻攝自微博）

照片中，女兒小花穿著淺藍色清朝旗袍，上面有紅梅花的刺繡圖案，頭髮梳成古典造型，搭配精緻的頭飾，整體造型還原「甄嬛」，優雅可愛。

▲當年的髮型師來為孫儷女兒做髮型。（圖／翻攝自微博）

此外，孫儷還透露丈夫鄧超對這次拍攝配置表示羨慕，看到女兒的照片後幽默地說了一句「小主吉祥」，老公也在貼文下留言「我可以拍一套嗎？」網友驚呼女兒宛如小甄嬛，輪番回應「真的很像」、「妹妹太有福氣了，有這樣的媽媽，甄嬛夢一定超級美！時光雖逝，美好永存」、「妹妹好像剛入宮的莞常在啊啊啊」、「妹妹追劇甄嬛 、入坑甄嬛、成為甄嬛」、「溫柔端莊頗有當年莞貴人的風采，活脫脫就是原景復現」。