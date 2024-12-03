閃電回歸！《黑白2》官宣預告片曝光　「召廚師參賽」2大咖現身⋯網讚必追

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》9月播出後，殘忍又精彩的賽制，掀起台、韓兩地熱潮，每位參賽者的餐廳爆紅，全民都在瘋看「黑白大廚」。官方以史上最快的速度，在3日宣布第二季即將回歸，並找來第一季的兩位大廚白種元、安成宰再度擔任評審之職，正式對外公開召募廚師參賽，預告片釋出後，短短幾小時內掀起破萬觀看，留言區暴動表示「2個評審都回歸，第二季就成功一半了」。

▲白種元回歸《黑白大廚2》。（圖／翻攝自Netflix YouTube）



《黑白大廚：料理階級大戰2》在短短3個月內的時間，正式宣布以第二季回歸，製作單位再次找來白種元、安成宰擔任評審，預告片埋下伏筆，兩位評審並未一起受訪、不知彼此是否會繼續接下主持棒，白種元幽默向對方喊話「如果是我想的那位（安成宰）當評審，那麼參賽者大家要做好覺悟再來了！」他也強調「這次不會退讓我的意見了」。

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▲安成宰再度接下《黑白大廚2》評審主持棒。（圖／翻攝自Netflix YouTube）



另一方面，安成宰則隔空向白種元喊話「如果來的話，我無論何時都準備接受的，比起是跟代表（白種元）爭論，我的意思是我不會輸的」，兩人皆希望再次挖掘珍寶，參賽者不限年齡、經驗，也許會有第二個民間高手崛起。

▲《黑白大廚2》正式官宣，召廚師參賽的預告片曝光。（圖／翻攝自Netflix YouTube）



特別的是，安成宰帶著笑容受訪，但他也透露自己會再更冷靜，遵守自己心中的標準，當被製作單位問到「可以再更冷靜嗎？」他幽默回應「我現在是帶著微笑的對嗎，那是因為料理沒有在我面前才會這樣。」他表示當再次站上對決舞台，便會再次回歸到冷血主廚風格。《黑白大廚：料理階級大戰2》以史上最快的速度宣布回歸，有報導指出，節目預計在2025年下半年公開。