安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

記者田暐瑋／綜合報導

歌手林吟蔚是已故藝人安迪的女兒，不僅長相甜美，也遺傳了老爸表演天分和好歌喉，近日她上節目回憶爸爸過世前的搶救過程，當時爸爸被緊急送到急診，本來家人在討論是否要轉院，但急診醫師冷漠直白的1句話讓一家人崩潰，她至今想起來仍相當難過：「我覺得可以溫暖一點，因為沒有人想要遇到這種事情。」

林吟蔚在節目《醫師好辣》中回憶父親急診搶救的經過，當時安迪因腫瘤壓迫氣管，痰卡在喉嚨，導致腦部缺氧，家人發現時，已失去呼吸心跳，緊急送醫搶救，家人試圖聯絡主治醫院，希望能為父親爭取轉院的機會。林吟蔚提到，在急診室等待期間，急診醫師卻冷冷直言：「這個再救也是植物人。」讓一家人相當崩潰。

▲林吟蔚回憶爸爸過世前遭遇。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



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最後林吟蔚堅持與主治醫院聯絡轉院，怎料急診醫師再度冷冷回說：「你們要轉院也OK啦，但是轉院的過程如果人死了，還是什麼我們不負責喔。」她表示理解當下醫護人員面對緊急情況的壓力，但在家屬聽起來還是很不舒服：「我可以理解他想要表達的事情，可是他講法就是讓我們覺得這個人就快死了，那看你要不要救，你要救就也很麻煩，你不救我們直接就是讓他安寧。」

▲林吟蔚回憶爸爸過世前遭遇。（圖／翻攝自林吟蔚臉書）



所幸，安迪順利轉院至主治醫院，獲得更周全的治療與照顧，林吟蔚至今仍非常感謝主治醫院不只盡力治療爸爸，在精神上也給予家屬安慰，醫師也盡可能婉轉告知病況，而在安迪要過世前，即便醫院已經過了探視時間，醫師也通融讓她待在病房陪伴爸爸，「爸爸要走的前一個晚上，我剛好就是一個人去幫爸爸整理東西，醫生就說妹妹妳先留下來好了，他說爸爸今天的情況蠻糟糕，那看你要不要先打電話通知家人來。」

▲林吟蔚回憶爸爸過世前遭遇。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



雖然安迪在住院22天後仍離世，但林吟蔚相當感謝主治醫院的協助：「我知道醫生護士大家都很辛苦，可是或許表達的時候可以溫暖一點，因為沒有人想要遇到這種事情，雖然生老病死我們一定會遇到，可是我覺得可以溫暖一點跟我們講，因為不是每個人都會遇到這種棘手的狀況。」

