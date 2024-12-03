諧星幕後／無尊錄外景骨折「演屍體全身爬滿蟲」！出道13年曾受挫躲廁所哭

記者孟育民／專訪

「我變成大牌就可以不用再演屍體了」，這是在影集《影后》中史艾瑪的獨白，而在現實生活中，血淋淋的故事也真實上演，有時看似綠葉的角色，背後的辛酸無人知曉，尤其是總在螢光幕前帶給觀眾歡笑的諧星。藝人無尊對於劇中「做白工」三個字感觸特別深，看著看著就落下男兒淚，「很多時候我們努力很久，但畫面只有短短2秒鐘，這是當藝人的必經過程，回頭看看過往的自己，會很想抱抱自己說辛苦了。」

▲無尊接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

無尊2011年從《大學生了沒》出道，過去曾參與《全民最大黨》、《超級模王大道2》，談及這幾年的心路歷程，他曾經錄外景錄到手骨折、眼睛被打成熊貓眼，甚至左手中指至今不能彎，也是因為錄影太拼命，留下的後遺症，「當下我們都在笑，可是你的手已經合不起來，我們不會馬上講，因為講了剛剛營造好笑的氛圍就沒了，一喊卡再去包紮、看醫生。」他說得雲淡風輕，看似諧星就是要有效果、不怕痛、不怕苦，能被所有人開得起玩笑，對於受傷早就見怪不怪。

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▲無尊左手中指因為插到地板，導致現在都無法彎。（圖／記者周宸亘攝）

為了博得被看見的機會，無尊曾無酬工作，剛出道時也真的演過屍體，「我很怕蟲跟草，但劇本要我從土裡爬出來，他們真的在深山挖一個洞，要我躺進去，你用肉眼都可以看到有超大的螞蟻，或是很像蟑螂的蟲，下去感覺所有的蟲都在爬你的身體，你會刺刺痛痛的。」他當下咬牙拍完，起來全身紅腫疼痛，但依舊露出笑容，還能調侃自己，「我剛剛好適合連頭都埋進去。」

▲無尊不在乎錢的多寡，只要有機會就往前衝。（圖／記者周宸亘攝）

即便外型總被外界開玩笑，但他卻一點都不在乎，他表示從沒走過心：「諧星被說醜是個稱讚，說我醜這是莫大的殊榮，我覺得自嘲可以緩解氣氛，而且人家攻擊你，其實是故意要給你效果。」曾有人問他「跟你喇舌，會不會撞到你的牙齦？」他下秒就幽默回：「所以這不叫喇舌，叫做是喇牙！」

▲無尊認為諧星的使命就是要帶給大家歡樂。（圖／記者周宸亘攝）



事實上，無尊因為患有妥瑞氏症，對於比自己職位高或有權威的人會充滿恐懼，剛出道時因為表現不佳，被某節目製作人告知不要再來，「當下你會很受挫，因為你只有那個機會，我那時候說『好，沒問題謝謝』，工作人員一轉身，我眼淚就流下來，我就去廁所消化情緒，出來一樣拿便當，但你也不敢在大家面前吃，我是拿到廁所吃，吃完再回去現場看。哭的當下覺得委屈，為什麼自己沒辦法變得更好，那個節目製作人一直給我機會，每次給我機會都沒有把握好。」

▲無尊雖然遇到挫折，但仍屹立不搖撐下去。（圖／記者周宸亘攝）



而他在《超級模王大道》落敗後，曾打算找份穩定的工作，放棄演藝圈，「那時候想說就做救生員，因為我以前是體育系，打工做過救生員，我還可以找時間讀點書，想去考消防員或是警察。」後來是因為吳媽媽跟他說，「如果沒經歷辛苦，以後人家訪問要用什麼故事打動別人。」如今無尊坐在我們面前，細數走過來的點滴，印證媽媽所說過的話，所幸他都挺過來了，現在仍在演意圈發光發熱，一切格外有意義。