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網美火鍋店被控「要常溫水來熱水」！害4歲孩燙紅慘叫 蔡宗倫：很自責

記者潘慧中／綜合報導

牙醫歌手蔡宗倫最近在社群網站表示，帶4歲女兒前往「台南最美火鍋店」用餐時，拿保溫瓶向店員索討常溫水，未料孩子一按開水壺，全燙熱水「直接從吸管噴射出來」，女兒當場慘叫，皮膚也被燙紅一大片。

▲▼蔡宗倫。（圖／翻攝自Threads／dr.tsung）

▲蔡宗倫女兒在火鍋店被燙。（圖／翻攝自Threads／dr.tsung）

蔡宗倫在Threads表示，1日在火鍋店點完餐後，因為店員沒給飲用水，他便請店員幫忙將水裝入保溫瓶內，「特別交代『常溫水』就好。」等了10幾分鐘，店員送回保溫瓶後，他沒多想就把保溫瓶拿給女兒。

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▲▼蔡宗倫。（圖／翻攝自Instagram／dr.tsung）

▲蔡宗倫事後很自責沒先檢查水溫。（圖／翻攝自Instagram／dr.tsung）

沒想到，孩子一按開保溫瓶的案件，水居然直接從吸管噴射出來，蔡宗倫被嚇到驚慌失措，同時也很自責沒有先檢查溫度，「噴到孩子下巴跟胸口，因為那是一瓶全燙的熱水！！！孩子當場慘叫皮膚紅成一大片。」

▲▼蔡宗倫。（圖／翻攝自Instagram／dr.tsung）

▲蔡宗倫心疼女兒。（圖／翻攝自Instagram／dr.tsung）

在這段期間，店員有持續送餐，但蔡宗倫控訴對方「完全視若無睹」，索討冰塊幫女兒冰敷時，對方也完全沒有道歉或關心，「好像完全沒有發生過任何事情，結帳時直到離開店了對於此事一句話都沒有過問。」

▲▼蔡宗倫。（圖／翻攝自Instagram／dr.tsung）

▲蔡宗倫表示店員完全視若無睹。（圖／翻攝自Instagram／dr.tsung）

雖然女兒傷勢並無大礙，但蔡宗倫回家後越想越覺得這件事太誇張，便決定發文指控。對此，店家事後在臉書發道歉聲明，並表示由於同仁溝通疏失、未能及時給予協助，進而導致意外發生，未來將加強訓練同仁的危機處理意識、以及緊急情況的處理流程，「我們也將積極追蹤後續狀況，對於後續狀況將會全權負責。」

▲▼良人煮鍋Lianren shabu。（圖／翻攝自Facebook／良人煮鍋Lianren shabu）

▲店家發道歉聲明。（圖／翻攝自Facebook／良人煮鍋）

蔡宗倫Threads全文：

今晚帶著四歲的女兒去安平的良人煮鍋吃飯
點完餐後，店員沒給我們飲用水，剛好孩子自己有帶一個保溫水瓶，就請店員幫忙裝水給孩子，特別交代「常溫水」就好，擔心每個人對「溫水」的定義不一樣會燙傷孩子，過了十幾分鐘後水瓶才回來，沒多想，就把水瓶遞給孩子了，孩子一按開水壺按鍵，水直接從吸管噴射出來！噴到孩子下巴跟胸口，因為那是一瓶全燙的熱水！！！孩子當場慘叫皮膚紅成一大片，大人也驚慌失措，店員在這個時間都有持續過來送餐，完全視若無睹，我請他們裝一袋冰塊給孩子冰敷，送來時也一句關心跟道歉都沒有，好像完全沒有發生過任何事情，結帳時直到離開店了對於此事一句話都沒有過問。
雖然小孩傷勢並無大礙，當下是朋友請客，又是朋友的朋友開的店，只能忍一忍，但回家後越想越覺得此事太誇張，只好分享出來讓大家知道這間狂洗評價的爛店，大家避雷

也很自責 沒有先打開看一下溫度

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