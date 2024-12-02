記者潘慧中／綜合報導

舒米恩曾多次受到金曲獎的肯定，沒想到，近日受邀參加由屏東縣府原民處舉辦的「斜波上的藝術節」時，表演到一半竟然無預警被中斷，除了現場觀眾相當錯愕，他事後也在社群網站坦言：「剛剛唱到一半被中止，真的很抱歉大家。團隊也還在消化措手不及的狀況，先道歉。」

▲屏東縣府原民處最近舉辦「斜波上的藝術節」。（圖／翻攝自Facebook／斜坡上的藝術節）



據了解，舒米恩的表演時間原本預計是半小時，未料表演到一半、進行talking環節時，他突然和工作人員對話，接著拿起麥克風說「結束了，好謝謝大家，我是舒米恩」，鞠躬後就倉促下台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲舒米恩演唱突然遭到中斷。（圖／翻攝自Facebook／舒米恩）



舒米恩先是在Instagram限時動態道歉，並坦言狀況讓他措手不及，接著，他1日晚間在臉書轉發承辦單位的道歉聲明，「謝謝大家昨天到現在的關心，我們團隊自己也辦過各種大大小小的活動，不可能每一場都百分百毫無差錯，難免會有不盡人意的地方。橡陽科技的夥伴們已正式聲明道歉，清楚說明事情來由，釐清問題癥結。我們都不希望演出期間發生意外，造成彼此甚至遠道而來的粉絲期待落空與權益損失。」

▲▼舒米恩事後轉發承辦單位的道歉聲明幫忙緩頰。（圖／翻攝自Facebook／舒米恩、橡陽科技事業有限公司）



舒米恩接著表示，「辛苦了，所有參與這個活動環節的大家。謝謝特地到現場與觀看直播的拉鐵粉和觀眾朋友們，謝謝你們的包容與貼心，也謝謝所有關心的此事的人。米大團隊跟我都沒事的。」

▲「斜波上的藝術節」粉專也發文道歉。（圖／翻攝自Facebook／斜坡上的藝術節）



至於承辦單位的道歉聲明，其指出由於硬體設備在演出時，出現臨時問題導致音樂停止，絕無惡意中斷表演的行為，「感謝舒米恩在事發當下臨危不亂，展現專業，本公司已於事件發生的第一時間向舒米恩及其團隊說明，並已取得舒米恩的諒解。這次的突發事件，本公司悉心檢討，絕不讓同一事件再次發生，也感謝各界的關心及指教！」

承辦單位道歉聲明：

Suming舒米恩表演中斷一事 橡陽科技事業有限公司聲明稿

針對昨日(11/30)斜坡上的藝術節 Suming 舒米恩表演中斷一事，橡陽科技事業有限公司做為承辦單位，責無旁貸。

在此向Suming 舒米恩團隊及支持斜坡上的藝術節的廣大觀眾及熱心關注本事件的所有朋友深深致上十二萬分歉意。

非常感謝 Suming 舒米恩團隊為今年斜坡精心準備的演出，由於演出時硬體設備（豪記音響有限公司）出現臨時問題導致音樂停止，絕無惡意中斷表演乙事！感謝Suming 舒米恩在事發當下臨危不亂，展現專業，本公司已於事件發生的第一時間向 Suming 舒米恩及其團隊說明，並已取得 Suming 舒米恩的諒解。

這次的突發事件，本公司悉心檢討，絕不讓同一事件再次發生，也感謝各界的關心及指教！

舒米恩臉書全文：

謝謝大家昨天到現在的關心，我們團隊自己也辦過各種大大小小的活動，不可能每一場都百分百毫無差錯，難免會有不盡人意的地方。

橡陽科技的夥伴們已正式聲明道歉，清楚說明事情來由，釐清問題癥結。

我們都不希望演出期間發生意外，造成彼此甚至遠道而來的粉絲期待落空與權益損失。

辛苦了，所有參與這個活動環節的大家。謝謝特地到現場與觀看直播的拉鐵粉和觀眾朋友們，謝謝你們的包容與貼心，也謝謝所有關心的此事的人。

米大團隊跟我都沒事的

在此代表米大創意有限公司

謝謝橡陽科技夥伴們的道歉聲明及大家的關心

Suming

斜坡上的藝術節臉書全文：

有關11/30（週六）晚上歌手Suming 舒米恩演出中斷乙事，經本府釐清，確認係承辦廠商硬體設施出問題。

在此，除向Suming 舒米恩鄭重致歉，也跟在場的觀眾及歌迷們致上歉意；本府後續也會依契約規定，追究廠商的疏失與責任。

我們更期待，在大家的支持下，已經10歲的「斜坡上的藝術節」愈來愈好，未來有機會再邀請Suming舒米恩前來演出，我們一起在大武山下享受一場音樂的饗宴！