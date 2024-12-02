記者田暐瑋／綜合報導

韓籍啦啦隊女神趙娟週因神似女團Red Velvet成員Irene，獲封「蔚山Irene」，目前身兼中職Uni Girls與PLG桃園領航猿啦啦隊Pilots Crew成員，近日她體驗台灣投幣式洗衣，竟把頭放進洗衣機內，影片中一連串搞笑行為讓粉絲捧腹大笑，吸引逾9.8萬人次觀看。

▲趙娟週體驗台式洗衣。（圖／翻攝自YouTube／趙娟週）



影片中，趙娟週一進洗衣店便鬧出笑話，因身上沒有零錢，便要將百元鈔票換成硬幣，卻誤將鈔票投進會員卡加值機，將鈔票正確投入兌幣機後，她以為終於成功，滿心期待地轉頭對鏡頭露出微笑，怎料機器竟把鈔票吐回來，「吐舌頭」畫面讓粉絲忍不住哈哈大笑。

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▲趙娟週體驗台式洗衣。（圖／翻攝自YouTube／趙娟週）



就在事前工作準備完成準備洗衣服時，趙娟週聞了一下帶來清洗的衣物，卻被異味薰得差點吐了出來，她將衣服放入機器中，還自嘲最近要記太多舞步，頭腦需要洗一洗，便把頭塞進洗衣機，粉絲被她可愛模樣逗樂，「能把洗衣服這種日常拍的這麼好玩，也只有四次元mimi辦得到了」、「看到Mimi進去我也想跟著進去」。

▲趙娟週體驗台式洗衣。（圖／翻攝自YouTube／趙娟週）