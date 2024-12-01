HYUKOH吳赫爆「本月辦婚禮」！　升格人夫首露面…驚喜來台開唱

記者蔡琛儀／台北報導

2024火球祭今（1日）在樂天桃園國際棒球場舉行，日前才剛公布婚訊的南韓人氣樂團HYUKOH主唱吳赫（OHHYUK）也來站台夯團落日飛車的演出，讓全場嗨翻，也是他證實下個月要舉辦不公開婚禮後的首度公開露面。

▲▼吳赫驚喜出席火球祭，站台落日飛車演出。（圖／夥球擊提供）

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落日飛車和HYUKOH今年合作「AAA」系列巡迴，及《AAA》專輯，今天他們一連帶來落日飛車金曲〈Vanilla Villa〉、〈My Jinji〉，以及《AAA》專輯中的〈Antenna〉、還有落日飛車與吳赫早期合作的浪漫單曲〈Candlelight〉等，將鬆軟氛圍瀰漫至整座樂天桃園棒球場。

落日飛車主唱國國自謙表示：「今天這場演出比較特別一點。因為我們通常對自己演出比較沒有自信，所以特別從韓國搬了一個救兵過來。」吳赫則害羞表示：「你好…我是吳赫。」他們常被說風格很國際化，國國開玩笑回應：「但我們音樂其實還是有點台，台在於我的英文都是在芝麻街美語補的。

▲落日飛車驚喜宣布和HYUKOH的演唱會要到高雄舉行。（圖／夥球擊提供）

在演出結尾，國國驚喜預告：「我們最近組了一個超級男孩團體，叫做AAA，那個男孩團體明天春天會去高雄。你們會來支持嗎？」預告 AAA系列巡演明年將在高雄舉辦，國國打趣說：「跨過濁水溪之後的票房有點擔心。所以你們會（來）齁？不要騙我喔！這裡有15000人喔！如果我們在那個場地演的話夠我們辦3場。但我們沒有很貪心啦！1場就好！」