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1.1萬小巨蛋粉絲都聽嘸！浪花男子「台語版《初心》」歌詞正解出爐

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣男團浪花男子接連於11月30日、12月1日兩天在台北小巨蛋舉辦演唱會，台灣站是他們首度踏出海外的第一站，成員卯足全力想和歌迷拉近距離，除了一人一句中文問候，還將歌曲〈初心LOVE〉改版成台語版，但爆笑的是，演唱會第一天結束，1.1萬名觀眾都沒聽懂，主辦單位「大鴻藝術」稍早公布正確答案，才終於替歌迷解惑。

▲▼ ▲▼浪花男子攻蛋。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

▲浪花男子唱台語歌詞出爐。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

浪花男子首度來到台灣開唱，他們除了用台語「打給厚（大家好）」跟歌迷打招呼，演唱會尾聲唱到〈初心LOVE〉時，還改成台語版歌詞，只是除了道枝駿佑所說的「哇足愛你」（我很愛你）發音較清楚，其他部分讓歌迷哭笑不得。

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稍早主辦單位公布正解，原來他們分別唱了「隨時攏交予我來愛」、「無論烏雲罩月抑是風颱」、「三更半暝需要人陪攏無問題」、「親像吸石彼款親密」、「無人會得將咱分開」、「將來的路　我來疼惜愛予你幸福」等歌詞。

▲▼浪花男子為台灣粉絲準備台語歌詞。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

▲浪花男子為台灣粉絲準備台語歌詞。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

主辦單位親切喊話「昨晚精彩的演出內容，相信讓各位NANIFAM都意猶未盡，這邊送上七位成員特地為台北場準備的台語歌詞，可以隨時一起重溫來自成員的愛，讓我們的心一直貼近著吧！」貼文吸引大批粉絲朝聖。

【初心LOVE 台語版歌詞】

你的未來（你的未來）
隨時攏交予我來愛（隨時都交給我來愛）
無論　烏雲罩月抑是風颱（不論　烏雲罩月或是颱風）
只要我有你的期待（只要我有你的期待）
三更半暝　需要人陪　攏無問題（三更半夜　需要人陪　都沒問題）
親像吸石彼款親密（就像磁鐵那樣親密）
無人會得將咱分開（沒人能夠拆散我們）

OMG OMG

天若崩（天若塌）
交予我來擔（交給我來擔）

將來的路　我來疼惜　愛予你幸福（往後的路　我來疼愛　要給你幸福）
這款感覺　親像你我（這種感覺　就像你我）
毋放棄的ロミジュリ（不放棄的ロミジュリ）

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