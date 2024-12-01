大咖天后台上親了！謝金燕辣到「胸前只有兩條帶遮點」害羞認：20年沒接吻

記者吳睿慈／台北報導

謝金燕2024澳門音樂會11月30日在澳門倫敦人綜藝館登場，姐姐一共換5套服裝，包括超深V開到接近肚臍、下半身開高衩到大腿根的性感造型，讓全場歌迷大飽眼福，更找來《乘風2024》戚薇同台演出，兩人重現《浪姐5》二公舞台〈青花瓷〉，還忘情嘴對嘴玩親親，足見姐妹倆的好感情，粉絲尖叫聲破表。

▲▼謝金燕誠意滿滿，每件衣服都超辣。（圖／寬魚國際提供）



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謝金燕夏天參加《浪姐5》展現拚戰精神，圈粉無數，更完成將閩南語歌〈練舞功〉帶進浪姐舞台的壯舉，她前進澳門開唱，造型依舊超辣，開場一身火紅亮片緊身裝，變身女戰士從天而降，搭配12名舞者演唱〈TURN口罩〉，氣勢如虹。演唱到〈香榭大道〉換上僅以兩條帶子遮住胸前兩點的超性感服裝，粉絲驚呼連連。

謝金燕澳門演唱會，精心製作的動畫特效還有燈光效果，每一個段落的舞台設計，都帶給粉絲驚喜，除了〈練舞功〉以及在港澳火紅的神曲〈嗶嗶嗶〉等膾炙人口動感曲目，還準備2首澳門限定的廣東歌張國榮的〈追〉與鄭秀文的〈終身美麗〉，咬字與發音都很到位，經紀人球球透露，姐姐從小苦練粵語，理由竟是偶像劉德華哪天如果找她拍電影，粵語能立刻派上用場，令人莞爾。

▲謝金燕找來好姐妹戚薇助陣。（圖／寬魚國際提供）



場上，謝金燕找來好姐妹戚薇助陣，看到女方出場，她立刻送上大大擁抱，謝金燕興奮地說：「戚薇寶貝來了，我不想唱了，我想聊天。」兩人索性坐在台上唱歌，兩人帶來歌曲〈如果愛忘了〉與戚薇的新歌〈粉鑽〉，粉絲起鬨兩人嘴對嘴接吻，她們二話不說親上去。

▲謝金燕接吻戚薇，害羞認「20年沒接吻」。（圖／寬魚國際提供）



戚薇誇姐姐「嘴巴好軟」，想不到謝金燕突然自爆「我大概有20年沒有接吻了」！戚薇露出驚訝表情：「真的嗎？是我的榮幸。」然後又重現二公時合作的〈青花瓷〉，當時兩人在同一戰隊，以一身旗袍中國風演唱這首歌，佳評如潮，如今在謝金燕澳門演唱會經典重現，兩人在舞台上和現場粉絲玩自拍，粉絲興奮不已。

▲謝金燕澳門開唱。（圖／寬魚國際提供）



演出時打造各式道具向來是謝金燕的特色，唱到〈潘朵拉〉時，姐姐換上極短熱褲，大秀110公分招牌美腿，還準備釣竿，營造釣粉絲有趣互動，向來寵粉的她，魚線勾著袋子裡暗藏她為粉絲精心準備的小禮物，粉絲玩得很開心。最後1首歌也是紅遍中港台的神曲〈姐姐〉，姐姐率領舞者謝幕，粉絲全都站起來狂歡，為演唱會畫下完美句點。