謝承均認了東區餐酒館宣布熄燈！　「結束11年營業」關閉原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

「八點檔一哥」謝承均演出過《天道》、《天之嬌女》等多部熱門作品，深受觀眾喜愛，私底下也經營餐廳副業，經常透過社群平台分享生活的他，突如其來在臉書發文透露經營11年的餐酒館宣布結束營業，寫到「沒事的！我會懷念我想懷念的！」

▲謝承均開的餐酒館結束營業。（圖／翻攝自Facebook／謝承均Angus Hsieh）

謝承均今（1）日在社群網站上透露，自己經營的餐酒館abrazo即將結束營業的消息，他感性寫下「11年了！充滿歡樂、溫暖的AB即將要結束了！很多的不捨、有一點遺憾，感傷是必然的！」坦言最擔心的還是店員小朋友們，但股東已經盡力，說道「人生也是如此的，高低起落，來來去去，一起擁有的過程才是珍貴的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝承均開的餐酒館結束營業。（圖／翻攝自Facebook／謝承均Angus Hsieh）

不僅如此，謝承均也留下一張與餐酒館的自拍照，感性表達感言「謝謝這麽多年來，來自各地所有朋友的參與，讓AB的夜晚如此的有溫度！謝謝這麽多年來，曾經在AB工作的夥伴們，很榮幸也很舒服的跟各位合作！祝褔你們都有更美好的未來！真的要結束了！先好好休息吧！我清楚還是會有許多的酸言酸語，沒事的！我會懷念我想懷念的！」

▲謝承均開的餐酒館結束營業。（圖／翻攝自Facebook／謝承均Angus Hsieh）

對此，謝承均也透過經紀人證實11年餐酒館結束營業的消息，對方公開了原因表示「大環境影響跟文化的改變，加上成本變高，還有網路上惡意留言，很可惜也很遺憾」。

▲謝承均開的餐酒館結束營業。（圖／翻攝自Facebook／謝承均Angus Hsieh）