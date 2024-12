勝利現身澳門夜店爆「留1句話挑釁向佐」！極樂酒局曝光　網一看怒了

記者田暐瑋/綜合報導

南韓團體BIGBANG前成員勝利過去因性招待事件身背9項罪名,遭到起訴關1年6個月後,2023年2月出獄,繼續到各地狂歡開趴,先前被傳要在香港開夜店,惹火向佐開口警告:「滾回自己的國家!」近日勝利再被拍到現身澳門開趴,流出的影片上寫下1行字被指疑似是在挑釁向佐,登上熱搜冠軍。

▲勝利又現身澳門夜店。(圖/翻攝自微博)



勝利近日被拍到現身澳門和一群朋友開趴,身旁依舊帶著一位高挑辣妹,其他友人見到他興奮歡呼,他也露出享受表情,曝光的多段影片中可看到酒局上依舊有許多女孩陪同,而他也微醺摟著金髮妹,玩到嗨時還猛拉身邊好友的衣服,有眼尖網友發現影片上還寫了一行字:「Catch me if you can!」被認為是在挑釁先前開砲的向佐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勝利又現身澳門夜店。(圖/翻攝自微博)



事實上,勝利曾被港媒爆料有意在尖沙咀東部開夜店,消息傳出後,向佐氣憤地在相關報導下留言,直言「真的不歡迎,麻煩離開中國香港遠一點,滾回自己的國家」、「尤其是開什麼夜店呢?再想影響更多年輕人嗎」,對於勝利將事業版圖擴張到香港感到不滿。

對此,勝利事後受訪鄭重切割任何與夜店的關聯性,「不是事實,我完全沒想過,我如果又要開夜店,不覺得太不合理了嗎。關於那行(夜店)我一次都沒想過,也沒有任何計畫,更沒向任何人說過,當時那個事件(Burning Sun)很有名,是不是海外的人利用這點(造謠)。」