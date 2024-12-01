勝利現身澳門夜店爆「留1句話挑釁向佐」！極樂酒局曝光　網一看怒了

記者田暐瑋／綜合報導

南韓團體BIGBANG前成員勝利過去因性招待事件身背9項罪名，遭到起訴關1年6個月後，2023年2月出獄，繼續到各地狂歡開趴，先前被傳要在香港開夜店，惹火向佐開口警告：「滾回自己的國家！」近日勝利再被拍到現身澳門開趴，流出的影片上寫下1行字被指疑似是在挑釁向佐，登上熱搜冠軍。

▲勝利又現身澳門夜店。（圖／翻攝自微博）



勝利近日被拍到現身澳門和一群朋友開趴，身旁依舊帶著一位高挑辣妹，其他友人見到他興奮歡呼，他也露出享受表情，曝光的多段影片中可看到酒局上依舊有許多女孩陪同，而他也微醺摟著金髮妹，玩到嗨時還猛拉身邊好友的衣服，有眼尖網友發現影片上還寫了一行字：「Catch me if you can！」被認為是在挑釁先前開砲的向佐。

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▲勝利又現身澳門夜店。（圖／翻攝自微博）



事實上，勝利曾被港媒爆料有意在尖沙咀東部開夜店，消息傳出後，向佐氣憤地在相關報導下留言，直言「真的不歡迎，麻煩離開中國香港遠一點，滾回自己的國家」、「尤其是開什麼夜店呢？再想影響更多年輕人嗎」，對於勝利將事業版圖擴張到香港感到不滿。

對此，勝利事後受訪鄭重切割任何與夜店的關聯性，「不是事實，我完全沒想過，我如果又要開夜店，不覺得太不合理了嗎。關於那行（夜店）我一次都沒想過，也沒有任何計畫，更沒向任何人說過，當時那個事件（Burning Sun）很有名，是不是海外的人利用這點（造謠）。」