AKMU林口開唱「演唱會唱成見面會」詐欺爆爭議！台粉氣瘋：吿到消基會

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣雙人美聲團體AKMU於11月30日在林口體育館開唱，怎料，主辦單位得藝室卻爆出爭議，以「專場」帶過活動進行方式，大批歌迷皆以為是演唱會，直至活動開始才發現是見面會，樂迷氣到留言抗議「不是演唱會的形式，卻裝成演唱會售票，結束之後一定會檢舉到消基會去」、「演出性質都沒說清楚，是不是要我打給消保官？」相關輿論發酵中。

▲AKMU林口開唱，怎料主辦單為把演唱會變見面會，爆出詐欺嫌疑。（圖／翻攝自得藝室官方臉書、AKMU李燦赫IG）



AKMU繼10月來台參加拼盤後，11月30日在台舉辦專場演出，怎料，主辦並未講清楚活動規則，直到藝人日前親自在直播上表示「是見面會」，歌迷才發現根本不是演唱會，然而，觀眾私訊主辦單位，對方又回應「整場以歌唱為主，沒有遊戲環節或粉絲福利活動」，令消費者滿頭問號。

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▲AKMU林口開唱，主辦單位回應「以歌唱為主」，怎料變見面會。（圖／翻攝自得藝室官方臉書）



「AKMU : ON AIR IN TAIPEI」活動於11月30日照常舉行，最終以「見面會」方式進行，使得歌迷怨氣再也藏不住，主辦單位臉書留言區充滿抗議聲浪「如果是見面會我要求退票，謝謝」、「這是演唱會還是粉絲見面會？花5600元來聽超乾的主持人訪問，真的很想哭耶」、「根本是粉絲見面會不是演唱會！這種宣傳可以不要這麽詐騙嗎？」。

▲▼台灣粉絲氣瘋。（圖／翻攝自得藝室官方臉書、IG）



相關爭議發酵，臉書、Threads、Instagram等社群網站充斥抗議聲浪，對此，《ETtoday》傳訊詢問主辦單位，截至目前沒有回應。