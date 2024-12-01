柳炳宰親口認愛！女友神似韓韶禧　「聊到她秒結巴」害羞反應全被拍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓諧星演員柳炳宰長相討喜，擁有一雙圓滾滾大眼，留著招牌絡腮鬍，但出道以來與緋聞絕緣，直到近期才被媒體爆出穩定交往的女友，女方就是《戀愛捕手4》神似韓韶禧的嘉賓李宥廷（이유정）。他近期出演節目《全知干預視角》首度認愛，害羞反應全程曝光！

▲▼36歲柳炳宰招架不住親口認愛。（圖／翻攝自MBC YouTube）



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柳炳宰30日出演節目《全知干預視角》，甫現身就被大批主持人夾攻戀愛問題，全炫茂虧他「今天在此來了一位超夯的人」，他瞬間害羞、支支吾吾，最終招架不住表示「可以一個人審問就好嗎」，點頭認了戀愛ing。

向來頂著撲克臉的他，難得露出了靦腆的笑容，所有人拍手送上祝福「恭喜你」，他透露與女友李宥廷是在朋友的聚會中自然而然地認識，最後發展成戀人關係，被問到女友吃過媽媽煮的飯了嗎？他則連忙搖頭表示「沒有」。

▲36歲柳炳宰認愛《戀愛捕手4》李宥廷。（圖／翻攝自柳炳宰、李宥廷IG）



36歲柳炳宰出道以來首度認愛，大批粉絲給予祝福。而他的女友是《戀愛捕手4》嘉賓李宥廷現年27歲，五官深邃、肌膚白皙，出演節目當時因神似金泰希、韓韶禧而打開知名度，當時她透露自己是美容講師同時也是一名DJ，酷帥的風格受到觀眾喜愛。