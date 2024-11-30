「我的另類羅曼史」前鼓手家中猝逝！終年44歲　遺體疑遭愛犬啃食

記者劉宛欣／綜合報導

美國搖滾樂團 「My Chemical Romance」（我的另類羅曼史）鼓手鮑伯布萊亞（Bob Bryar）被發現在田納西州的家中內去世，終年44歲。根據外媒《TMZ》報導，警方透露鮑伯最後一次被目擊是在11月4日，遺體於週二被發現，並且已嚴重腐敗。初步已經排除了他殺嫌疑，死因正在確認中，現場還發現了他飼養的兩隻狗，由動保單位帶走，遺體疑似被狗啃食過。

▲鮑伯布萊亞離世，享年44歲。（圖／翻攝自X）

鮑伯布萊亞於2004年加入My Chemical Romance，成為樂團鼓手，參與了數張團體代表性的作品，最終於2010年離團，期間於2008年時，曾與隊友們一起來台演出。退團後，鮑伯轉而與其他樂團合作，並在幾年後轉戰房地產行業。2020年，他曾出席一場紀念已故「Rush」鼓手的活動，撰文追憶對方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鮑伯布萊亞在2004至2010年間是My Chemical Romance一員。（圖／翻攝自X）

在過去幾年裡，鮑伯多次在社群坦承，自己在離開My Chemical Romance後多次浮現輕生念頭。My Chemical Romance先前宣布計畫於明年展開巡演，但鮑伯當時就透露不會參與此次回歸演出。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995