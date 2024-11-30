《金田一少年事件簿》金田一已結婚準備當爸！　驚喜宣布明年推新作

記者劉宛欣／綜合報導

日本校園推理漫畫《金田一少年之事件簿》自1992年連載至2001年，隨後不斷推出其他系列。原作中講述名偵探金田一耕助的高中生孫子金田一一，與青梅竹馬的女主角七瀨美雪等一起破解各類案件的故事，是不少人心目中難以超越的推理漫畫神作。根據日媒報導，目前正在連載的《金田一37歲的事件簿》中，出現了重大進度，金田一一不只與七瀨美雪結婚，甚至已經準備升格一家三口！

▲《金田一少年之事件簿》金田一結婚生小孩了。（圖／翻攝X）

根據日媒報導，《金田一37歲的事件簿》持續更新，漫畫編輯部向外透露：「金田一其實早已與美雪結婚，並在最近迎來新生命。」《金田一37歲的事件簿》故事重心放在37歲的金田一一身上，描繪他作為普通上班族，如何在日常生活中被捲入各種案件，並依靠經典台詞「以爺爺的名義發誓」破解謎團，此系列也補充了金田一與美雪在原作中進展不大的關係，成為最大亮點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金田一即將升格當人父，新系列漫畫也會於明年開始連載。（圖／翻攝X）

在最新話中，金田一與美雪的婚訊以及美雪懷孕的消息令人驚喜，並正式宣布全新系列漫畫《金田一爸爸的事件簿》將於2025年1月開始連載。新作將繼續描繪金田一作為父親角色的推理故事，讓粉絲倍感期待。