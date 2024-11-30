《SCOOL》7人成團名單公佈！　李洪基沉重呼籲「要小心誘惑」

記者蔡琛儀／高雄報導

台韓合製節目選秀《SCOOL》登峰造極，在全民投票及現場導師們及6000位粉絲見證下，今晚（30日）於高雄巨蛋舉辦總決賽出道之夜，除了邀請線上觀眾與現場6000名粉絲共同投票外，六位導師也將在投票關鍵時刻參與投票，各自從20人中選出七位夢之隊成員，羅志祥也宣布邀請七名成員到他12月28日高雄巨蛋的演唱會。

▲《SCOOL》總決賽七人成團名單公布，由左而右為彭义翔、帝翁、陳麒文、王學駿、朴鎮佑、鄭美祥、陳柏佑。（圖／天空娛樂提供）

先前呼聲最高的陳麒文不負眾望拿下最高票，摘下冠軍頭銜榮耀，曾是男團「All in 5」成員的他，從訓練、開賽到總決賽實力、成長穩定輸出並備受導師稱讚，他坦言曾想放棄當偶像，「就像我身上的樹葉曾經凋零過，但現在春天來了，我的樹葉又回來了，希望可以帶更多養分給你們。」第二名則由14歲的忙內帝翁奪下，致詞時更是一度哭到泣不成聲。

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第三名至第七名分別是鄭美祥、「跨欄王子」王學駿、馬來西亞的彭义翔、韓籍選手朴鎮佑。鄭美祥感性說：「我從來不覺得自己是個亮眼的人，但我相信我總有一天可以做到，也許曾經的不幸運才能造就現在幸運的我。」

▲七人歷經千辛萬苦，終於順利成團。（圖／天空娛樂提供）

「跨欄王子」王學駿則說：「謝謝你們從一開始知道我從運動員到這環境，每當我跳不好，歌詞記不得，謝謝你們等我，我不想讓你們失望，迫不及待想表演給你們看，我做到了，謝謝你們。」陳柏佑表示：「我做到了，我之後一定會繼續努力，非常努力做到更好，做到超級好，謝謝你們給我這個機會。」彭义翔激動對好友王學駿喊：「學駿我們做到了，我們一起出道了！」

七人正式成團原地出道，各導師也紛紛喊話提醒選手出道後要注意的事，李洪基所屬FTIsland經歷過前隊長崔鍾訓性醜聞退團、近日鼓手崔敏煥也捲入醜聞疑雲，他特別勉勵：「往後的路很長，有一些誘惑大家要銘記在心，一定要把夢想擺在前位努力進行。」而他們不僅將成為天空娛樂的首支男團蓄勢待發，並且一出道即獲得三星及桂格兩大國際廣告合作代言榮耀加持，此外還將與師姐團GENBLUE幻藍小熊一同踏上今年年底高雄跨年夜表演。