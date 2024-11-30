12強對美擊出全壘打　潘傑楷沮喪「看不到一軍的天空」

記者葉文正／台北報導

中華隊奪下世界棒球12強賽冠軍，讓全台陷入棒球熱潮，內野手潘傑楷和投手張奕日前錄年代《雅琴看世界》接受主播張雅琴專訪，張雅琴說：「他們真的很棒，我覺得球員的成功也好辛苦，好偉大。」潘傑楷則坦言在二軍時看不到天空，不知道自己努力下去有沒有結果。讓大家了解職棒球員的辛酸與面對未來的惶惑。

▲潘傑楷(左)接受張雅琴訪問。（圖／張雅琴提供）

運動員多有著不為人知的辛酸故事，統一獅潘傑楷雖然又帥，也是攻守俱佳，但他談到自己的故事，真的讓《雅琴看世界》的一個女性工作人員當場爆哭。

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▲潘傑楷看不到一軍的天空對未來感到惶恐。（圖／張雅琴提供）

潘傑楷說：「我在二軍奮戰的時候看不到一軍的天空，他不知道再努力下去有沒有結果，可是我沒有放棄，我也要感謝自己沒有放棄。」這次在12強賽，他更在面對美國隊時擊出全壘打，獲選單場MVP，他更豪氣說：「這次全壘打，我要讓大家知道，我叫潘傑楷。」果然成功的擦亮招牌。

▲世界12強棒球賽東京複賽，潘傑楷對美擊出全壘打。（圖／記者李毓康攝）

即便曾被不看好，潘傑楷也是第一個在胸前秀出臺灣位子的人，對於國家定位，他說：「我就是台灣的選手，不要說中華台北。」原來他是仿效尊敬的前輩陳鏞基，當年受訪時澄清自己是台灣隊，不是台北隊的精神。他現場也唱了他的應援歌曲，展現好歌喉。

張雅琴則認為，選手們的努力跟壓力真的不是外人想的。「我真的覺得他們的故事可以拍成《影后》的棒球版了。而錄影現場觀眾，非常多都是張雅琴已經下班的同事，沒有離開就來欣賞英雄風姿，而且後面訪問的立委也有跟他們拍照，他們真的是台灣南波萬的萬人迷。