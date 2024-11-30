MMA／IVE獲最佳MV獎！　陸網氣炸批「偷中國文化拿的獎」：離譜

記者劉宛欣／綜合報導

南韓音樂盛事「2024 Melon Music Awards」（甜瓜音樂獎）30日下午在韓登場，於仁川Inspire Arena盛大舉行，女團IVE靠著今年4月發行的歌曲〈HEYA〉MV榮獲BEST MUSIC VIDEO獎（最佳MV獎），由於該MV推出時，就被中國大陸網友出征批評挪用中國傳統文化，因此此獎在微博引發了熱烈討論。

▲IVE〈HEYA〉拿下最佳MV獎。（圖／翻攝自Melon YouTube）

IVE獲得了「最佳MV獎」，成員們在致詞中表示：「能夠獲得最佳MV獎真的非常榮幸謝謝所有一起製作這支MV的工作人員。」接著也提到「感謝所有DIVE（粉絲名），希望明年也能一起走下去。謝謝公司同仁、經紀人、造型師姐姐們、粉絲，我們愛你們！」

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▲IVE感謝了一起拍攝製作MV的人員們。（圖／翻攝自Melon YouTube）

IVE拿下最佳MV獎不久，馬上就登上微博熱搜，相關貼文底下除了刷起了同樣的留言，試圖「控評」的粉絲以外，中國大陸網友大多想起了〈HEYA〉MV抄襲中國文化，批評「沒記錯的話這首歌抄襲中國文化吧」、「五偷一名不虛傳」、「不知道評論區在控什麼」、「追星追得腦子都不要了」、「一個真敢發，一個真敢領。離譜」、「粉絲還有臉控評？迷惑行爲大賞」、「看來此頒獎典禮毫無含金量」。

IVE〈HEYA〉MV充滿了韓國傳統元素，此前，隊長安兪真在節目上也介紹「從舞台到服裝，韓國傳統無處不在，我們是用韓國風格做的」、「帶有韓國美」等等，不料此舉卻惹怒大批中國大陸網友，有人指出MV中出現了許多祥雲紋、山水畫背景、中式繡花鞋、芭蕉扇、中國結、銅錢紋等元素，全都是中國傳統文化，微博上因而出現大量批評聲浪。