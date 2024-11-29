丁海寅奪青龍男配角獎　反派演技太神⋯當眾喊話前輩：對，我被附身了

記者吳睿慈／綜合報導

一年一度青龍電影獎29日在首爾展開，丁海寅以電影《辣手警探2》勇奪男配角獎，這也是他出道10年來第一個該典禮的獎項，他開心到露出燦爛笑容，感性致謝前輩搭擋黃晸珉，「拍攝這部電影現場真的很辛苦又激烈，但多虧了前輩我才能撐下去」，兩人的互動獲得全場滿滿掌聲。

▲▼丁海寅奪青龍男配角獎。（圖／翻攝自KBS）



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丁海寅一舉拿下青龍男配角獎，他上台前向所有前輩鞠躬致謝，並與黃晸珉擁抱，感性致謝「因為如果越期待就會失望越大，所以我沒有期待，但真的好開心，謝謝」，看著手裡的獎盃，他想起2年前與黃晸珉與一起頒獎時，黃晸珉重現熱播戲劇的台詞「你被撒旦附身了嗎」，他幽默地看向台下的黃晸珉：「對，前輩，我應該是被附身了！」

▲丁海寅上台前與黃晸珉緊緊擁抱。（圖／翻攝自KBS）



丁海寅一一致謝所有工作人員，最後他表示「我是屬龍，今年是龍年，青龍對我來說是大幸運，下一個龍年，希望12年後我也能得獎，而這之間我會繼續努力演戲。」

▲▼ 女配角獎由《路基完》李尚熙奪下。（圖／翻攝自KBS）



另一方面，女配角獎由《路基完》李尚熙奪下，她抱著激動的心情先是大吼了一聲，接著感性表示「我一次都不想放棄演技，就算沒有前途、多不想去片場、累到不行，但我都沒有放棄過演戲，我炙熱地單戀著演戲，以後我還想繼續單戀著演戲」，然後她幽默表示：「爸爸，你明天去公司可以盡情地炫耀了，然後請大家喝一下販賣機裡的咖啡！」獲得滿場掌聲。