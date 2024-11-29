日球迷獻飛吻　樂天女孩籃籃飛機上偷擦眼淚

記者葉文正／台北報導

「樂天女孩」籃籃近日隨著中華隊征戰東京巨蛋，為台日大戰注入熱血應援。即使比賽結束了，近期她仍不停在社群上刷到比賽內容和應援畫面，她還是感動不已：「能夠參與東京應援，是最棒的回憶了！」

▲籃籃(中)被日本電視台轉播。（圖／籃籃提供）

甚至有日本球迷在TikTok上分享，籃籃和其他啦啦隊隊員的應援畫面，粉絲們也紛紛留言：「這樣的應援氣氛會讓人熱血沸騰」、「籃籃可愛又充滿魅力！」負責拍影片的日本球迷也幽默回應：「我想也是，很有趣（笑）。」

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▲籃籃在東京巨蛋。（圖／籃籃提供）



回憶這次東京應援行，籃籃坦言，「從得知中華隊進入複賽開始，一邊協調各方行程、一邊籌備機票和工作安排。」由於應援團人手有限，席位的安排一度成為困難。「這次只有帶應援團長，位置是否足夠還是不確定，幸好有熱心的會長幫忙協調，讓一切得以順利。」

▲籃籃身穿鈴木一朗球衣。（圖／籃籃提供）



儘管東京巨蛋沒有應援舞台，籃籃笑說，應援當下，一隻腳踩平地、一隻腳踩樓梯的狀態，但絲毫不影響舞蹈動作。「雖然和日本球迷隔著欄杆，但感覺跳應援的時候，台日球迷的心是連在一起的！」應援過程中，她清楚看見有日本女球迷不停比愛心送飛吻，還有一群日本男球迷跟她尬起舞來。其中有個難忘的小插曲，籃籃說：「有幾局日本官方轉播攝影師來，他好像覺得我很好笑，就一直把攝影機近距離的放在我面前，在那之間我做了一些鬼臉，現在才想到，導播室的人可能都看到了，有點難為情（笑）。」

▲日本球迷上傳籃籃與其他啦啦隊員的影片。（圖／籃籃提供）



這次到東蛋應援，讓籃籃的社群人氣大幅提升，IG追蹤數增加近一萬粉絲數，IG和YT頻道也多了許多日本粉絲留言。籃籃笑說：「可能他們也想親身體驗台灣的應援文化吧！」然而，這段旅程並非全然輕鬆，為了趕上隔天南部的工作，沒看到隔日的冠軍賽，但對於這段旅程仍滿懷感激。籃籃說：「知道奪冠後，飛機在飛行的時候偷流眼淚。」回憶起自己從2017年第一次亞冠賽去東京巨蛋應援，到上次經典賽，每次總是差了一步，「那時候留下多大的遺憾和難過，這次就有多感動和暢快！」



籃籃表示，對棒球的喜歡，是在當樂天女孩啦啦隊期間不停堆疊累積上來的，在這期間經歷了很多經典時刻，不知不覺中越來越喜愛這項運動。「最重要的是在帶動球迷應援的時候，特別能夠體會到自己存在的意義和使命。」她也笑說，希望藉由這次中華隊奪冠，吸引更多人進場支持棒球，也希望多支持樂天桃猿的球員們。「棒球是項很特別又迷人的運動，如果想了解的更多，明年，我們球場上見吧！」