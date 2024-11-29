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青龍紅毯／金高銀激短髮震撼現身！胸前深V火辣全露　湯唯牽尪放閃

記者吳睿慈／綜合報導

一年一度青龍電影獎29日在首爾盛大展開，女星金高銀以電影《破墓》角逐影后獎座，她剪成激短短髮新造型現身，搭配俐落的絲絨貼身禮服，胸前深V的設計，襯托出性感身材，一登場就吸引在場鎂光燈狂拍，她則是害羞不已。而同樣角逐影后的湯唯牽著導演老公金泰勇現身，兩人罕見放閃畫面超甜蜜。

▲▼ 青龍紅毯／金高銀激短髮震撼現身！胸前深V火辣全露　湯唯牽尪放閃。（圖／翻攝自KBS）

▲▼金高銀激短髮震撼踏上紅毯。（圖／翻攝自KBS）

▲▼金高銀激短髮震撼現身！胸前深V火辣全露　湯唯牽尪放閃。（圖／翻攝自KBS）

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金高銀29日晚間踏上青龍電影獎紅毯，她過去曾拿下青龍新人獎殊榮，這次以電影《破墓》角逐影后獎座，符合電影裡的女巫形象，她穿得相當帥氣又幹練，還把頂著激短短髮現身，只是在面對鏡頭時，她忍不住露出害羞笑容，「給我這樣的肯定已經很榮幸，今天會與演藝圈的前輩、後輩好好享受典禮再離開」。

▲▼ 青龍紅毯／金高銀激短髮震撼現身！胸前深V火辣全露　湯唯牽尪放閃。（圖／翻攝自KBS）

▲▼湯唯放閃老公。（圖／翻攝自KBS）

▲▼ 青龍紅毯／金高銀激短髮震撼現身！胸前深V火辣全露　湯唯牽尪放閃。（圖／翻攝自KBS）

同樣入圍影后名單的湯唯，過去已經拿過青龍影后獎座，她這次以老公執導的電影《Wonderland》入圍，牽著金泰勇現身，夫妻倆難得一起踏上紅毯，全場掀起熱烈尖叫聲，她則用韓文、英文雙語表示：「再次來到青龍電影獎，我很開心。」導演金泰勇在旁邊放閃「我們兩個一起來到這裡就已經是很榮幸的事了」。

▲▼ 青龍紅毯／金高銀激短髮震撼現身！胸前深V火辣全露　湯唯牽尪放閃。（圖／翻攝自KBS）

▲李帝勳冷到鼻子都紅了。（圖／翻攝自KBS）

另外，本屆典禮主持人李帝勳、韓志旼由首度搭擋，只是首爾現氣溫只有0度，兩人的表情雖很鎮定，但其實鼻子、嘴角都被凍到發紅，李帝勳更一語雙關回答「我現在緊張很『抖』」，身心靈都在顫抖，帶給觀眾一段幽默訪談。

▲▼ 青龍紅毯／金高銀激短髮震撼現身！胸前深V火辣全露　湯唯牽尪放閃。（圖／翻攝自KBS）

▲具教煥親切登場。（圖／翻攝自KBS）

▲▼ 青龍紅毯／金高銀激短髮震撼現身！胸前深V火辣全露　湯唯牽尪放閃。（圖／翻攝自KBS）

▲黃晸珉角逐影帝。（圖／翻攝自KBS）

▲▼ 青龍紅毯／金高銀激短髮震撼現身！胸前深V火辣全露　湯唯牽尪放閃。（圖／翻攝自KBS）

▲丁海寅主演的《辣手警探2》表現亮眼。（圖／翻攝自KBS）

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