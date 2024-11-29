安以軒富商尪陳榮煉「重判13年」　閨蜜曾曝：她帶著孩子很努力生活

記者蕭采薇／台北報導

女星安以軒老公、前德晉集團負責人陳榮煉因非法賭博等罪遭捕，纏訟多時，澳門終審法院在28日宣布維持中級法院判決，陳榮煉遭判刑13年，並處以新台幣76億元罰金。而安以軒近幾年淡出演藝圈，也被媒體直擊悄悄帶著兒女搬回台灣。

▲安以軒丈夫陳榮煉遭判刑13年，並處以新台幣76億元罰金。（圖／翻攝安以軒臉書）

安以軒近年來因老公入獄而行事轉向低調，消失在螢光幕前，至今已兩年多，直到今年9月初才被拍到舉家搬回台灣。而她上回現身，便是在好友陳喬恩結婚上。但她當天並不是主角，畫面僅是在新娘與花童進場時，被現場攝影師不經意捕捉到。

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安以軒去年曾傳出她將現身《乘風2024》，疑似打算回歸螢光幕前，但後來不了了之。不過她本身就家世顯赫，即使不靠老公、不工作，專心養育一雙兒女也能無後顧之憂。她也在今年8月被週刊直擊與好友聚會，同場還有宋芸樺、鄭元暢，以及「奧運金牌」王齊麟。

▲夏于喬是安以軒閨蜜，也是「安氏企業」成員之一。（圖／攝影中心攝）

安以軒在圈內有不少好友，包括「安氏企業」成員劉品言、夏于喬，夏于喬去年出席公益活動時，坦言兩人其實一直都保有聯絡，對於外傳安以軒和陳榮煉已經離婚的消息，夏于喬當時表示：「沒有吧，我沒有聽說。」僅簡單透露：「她帶著孩子很努力生活。」

而對於陳榮煉最新的判決，《ETtoday星光雲》詢問安以軒閨蜜劉品言、夏于喬，劉品言截稿前未有回應。夏于喬則表示：「身為她的朋友真的很心疼她，其實整件事與她無關，但這幾年不論多辛苦，她還是這麼堅強的獨自撫養兩個孩子，以軒身為母親身為女人，都是我見過最勇敢的一個，我們會一直陪伴在她旁邊，給予她支持與愛，也謝謝大家對她的關心。」

▲劉品言是安以軒閨蜜，也是「安氏企業」成員之一。（圖／記者周宸亘攝）