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Sandy 0偽裝唱KTV！帥尪拿麥「另一手互動超甜」包廂恩愛畫面全被拍

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）2022年宣布和交往5年的王先生結婚，育有一對兒女，不時會和粉絲分享婚姻生活。她近日便在社群網站分享和老公去唱KTV的照片，超甜一幕全被身旁友人拍了下來。

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲王先生霸氣地將Sandy攬到身旁。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

照片中，可以看到Sandy戴著卡其色棒球帽，化上淡妝，並沒有戴口罩偽裝，身穿米色寬鬆襯衫，若隱若現出內搭的細肩帶黑背心。搭手扶梯站在她身後的王先生，則是穿著牛仔襯衫，並且一樣戴著棒球帽。

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▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy夫妻一起去唱KTV。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

進入包廂後，王先生脫掉襯衫，唱歌的時候一手拿著麥克風、一手將Sandy的頭攬進他的身邊，讓老婆忍不住笑開懷說「Some fun we had as escaped parents」，享受難得沒有小孩的世界。

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy夫妻享受難得沒有小孩的世界。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

事實上，Sandy產下二寶至今已過了2個多月，沒有刻意減肥的原因是想藉此鼓勵其他女性欣賞和接受自己因孕產而變化的身體，而不應該受到世俗審美的壓力所限制，「不要被恐嚇了！妳只要健康，就真的都很美好。」

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