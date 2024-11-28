記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，不時會在社群網站分享生活。有趣的是，她最近和朋友前往泰國旅行時，意外被粉絲認了出來，結果「直接被店家當成巨星」！

▲▼短今最近去泰國玩。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



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照片中，可以看到短今紮起公主頭，身穿牛仔低胸洋裝，相當映襯她的白皙肌膚之外，也完美襯托出豐滿北半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺，目光往下看，穠纖合度的雙腿全露。

▲短今旅行穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



短今事後在社群網站透露，被粉絲認出來的當下剛好在按摩，看到路人對待她的方式，讓她直接被按摩店阿姨當成巨星，連隔壁不知道她是誰的店家也想一起合照，「謝謝你們讓我成為super star。」

▲▼短今被店家當成巨星。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



事實上，短今當初因為長相神似南韓女星李英愛，才有了「短今」這個名字；而之所以會接觸到棒球，是因為朋友剛好帶她去看比賽，坐在現場的她備受震撼並決定報名徵選。

短今IG全文：

在恰圖恰被熱情的球迷認出

剛好正在按摩中

直接被阿姨們當成巨星了

旁邊的店家不知道我是誰

還是抓著我合照了

謝謝你們讓我成為super star