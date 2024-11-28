《影后》牧森揭「史艾瑪男友心聲」：拍攝過程心情低落

記者許逸群／台北報導

藝人牧森在影集《影后》中飾演史艾瑪（林廷憶飾）的男友陳偉任。他在劇中為女友的星夢，甘願作出犧牲成全對方，現實中，雖然他表示也會願意再做一次相同的事，不過，其實他私下更像是全心追逐夢想的史艾瑪。語畢，他立刻澄清笑說：「只有使艾瑪的初期！沒有後面那段！」

▲▼牧森在《影后》中飾演史艾瑪的男友，甘心成全女友的星夢。（圖／周子娛樂提供）

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牧森雖然自認仍是演藝圈新人，但為了飾演一名完全不懂演藝圈的角色，在拍攝時仍須盡可能讓自己抽離。提到劇中的角色陳偉任，他說道：「這角色很善良、很純樸，內心原本跟艾瑪一樣，或許沒錢，但是在一起吃苦很幸福。後面發現艾瑪因為角色背叛，整個不能接受。」

▲牧森在劇中與楊謹華對戲過程相當精彩。（圖／周子娛樂提供）

牧森坦言，自身沒有陳偉任的經歷，但身邊朋友有類似情節，便從中去理解與分析，為戲做足功課。他透露，劇組中許多人都給過他建議，最特別的是一名攝影師，劇中有許多橋段都是該攝影師提供的想法。就連僅對戲一次的楊謹華也特別提點他：「你要怎樣就直接來！」短短一句話給足他信心。

▲藝人牧森形象多變，角色可塑性相當高。服裝LOEWE。（圖／周子娛樂提供）

提到劇中與史艾瑪分手的橋段，牧森透露：「我蠻容易被拍戲影響生活中的情緒。比如說吵架跟最後被分手前一天，在準備過程中心情都蠻低落的。拍完坐車回家，躺在床上瞬間感到非常孤單，感覺身邊的人都離我遠去。需要些時間消化與調適。」

還在演藝圈新人階段的牧森，坦言初期也面臨過許多「找工作」的困境，投數十個試鏡的履歷，才獲得1個初階面試的機會。不過，他近年作品量迅速累加，戲路相當廣，在《影后》之後，還有許多電影與戲劇的作品即將陸續上映，讓許多粉絲相當期待。

▲藝人牧森近期有相當多作品將陸續上映。服裝GUCCI。（圖／周子娛樂提供）