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竹財輝之助罕吐不孕！「精子活動力差」夫妻拚造人3年：女人比較辛苦

記者陳芊秀／綜合報導

日劇男神竹財輝之助因演出《假面騎士劍》出道演藝圈，2018年演出BL劇《情色小說家》在亞洲打開知名度，近年活躍各種類型劇，從不倫渣男到霸道上司的角色都演過。他與女星藤真美穗結婚10年，育有一子，近日上節目罕吐自己接受不孕治療3年的過程，並說「女人比較辛苦」。

▲▼竹財輝之助罕見在節目上分享不孕治療的經驗。（圖／翻攝自X）

▲竹財輝之助罕見在節目上分享不孕治療的經驗。（圖／翻攝自X）

現年44歲的竹財輝之助參加上田晉也主持的深夜談話節目，分享接受不孕治療的過程。他表示一開始是因為高齡的情況，一直懷不上孩子，所以夫妻前去檢查，發現自己的精子活動力太差，因此開始接受人工授精的療程。而且過程並不輕鬆，「我們試了3年。女生那邊的負擔比較重，所以我認為心理狀態非常重要」。他直言：「我們決定努力到最後，也花費了不少錢。後來就懷孕了，妻子應該也放鬆了很多，這3年真的很辛苦。」

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▲▼竹財輝之助罕見在節目上分享不孕治療的經驗。（圖／翻攝自X）

▲竹財輝之助吐露去檢查，發現精子活動力太差。（圖／翻攝自X）

▲▼竹財輝之助罕見在節目上分享不孕治療的經驗。（圖／翻攝自X）

▲竹財輝之助覺得女性比較辛苦。（圖／翻攝自X）

此外，主持人上田晉也詢問男性在不孕治療過程中是否會感到肉體上的痛苦？竹財輝之助說：「並不會痛，精子本身保存時間不長，所以我是在妻子去看診的時候，配合時間取精。相比女性，男性的痛苦不會那麼大。」他被問到最困難的是什麼，想了一下回答：「可能是因為有點奇怪的自尊心吧。我也不太想讓別人覺得我們要是不做治療就無法有孩子」。

接著竹財輝之助具體提到取精過程。他說：「其實會有一個採精的房間。那個房間我想很多男生會覺得有點屈辱感吧。就是那種私密的小房間，你必須在裡面看成人片來取精。我覺得很多男人可能會不太喜歡這樣的情況，最主要應該是覺得羞恥吧。」

▲▼竹財輝之助罕見在節目上分享不孕治療的經驗。（圖／翻攝自X）

▲竹財輝之助透露有個專門取精用的房間。（圖／翻攝自X）

竹財輝之助公開分享自己接受不孕治療的經驗，掀起日網共鳴。網友認為鮮少男人肯談論自己的不孕經驗，釣出不少有相同經驗的人回應「希望男人不要覺得羞恥」、「覺得這個人真的很懂……我也有類似的經歷，女性真的這方面不僅身體上、心理上壓力也很大」、「他對這個議題有深入的了解，讓人很有好感」。

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