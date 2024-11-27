SJ利特來台開餐廳「台灣更像一個家」！　喊話：要比其他成員更常來

記者孟育民／台北報導

南韓人氣團體SUPER JUNIOR因來台表演次數頻繁，被稱作「灶咖男團」，日前隊長利特在直播裡證實小分隊L.S.S.會在台跨年，今年9月更和李元日、温昇豪、江宏傑、 Judy共同在苗栗開餐廳，主持實境節目《廚師的迫降:客家廚房》，他今（27日）特地從韓國飛來參加記者會，吐露心聲：「我們成員來的非常多，前陣子圭賢還有D&E，我個人私心我可以比他們更常來台灣，台灣對我來說，比起說灶咖更像一個家。」





▲利特、李元日、温昇豪、江宏傑、 Judy主持實境節目《廚師的迫降:客家廚房》。（圖／記者謝婷婷攝）

被問到開餐廳比較累還是開演唱會？利特秒答是開餐廳：「演唱會只要按照既定的計劃演出，但餐廳會依據廚師的狀態而改變，或是我們在服務的時候可能也會遇到問題，例如點錯餐，也因為是團體活動，可能會有一點摩擦。」雖說如此，但他現場喊話，希望可以開第二間餐廳，讓在旁的李元日苦笑說：「所以你把這麼辛苦的事情丟給我們？」利特則用中文回應：「對對對，謝謝。」

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▲▼利特今天特地飛來台灣參加記者會。（圖／讀者提供）

現場播放節目預告，李元日和温昇豪錄影時不慎起了衝突，利特賣關子說：「我們吵架請看首播！我現在坐在他們中間很尷尬！」温昇豪則補充：「對其他人可能很嚴重，沒有持續很久。」說起吵架是誰在中間調停，利特表示是導演，「我們和製作團隊感情非常好。」

▲眾人因為錄影感情變好。（圖／記者謝婷婷攝）

利特時常來台灣，談到台灣的美食，表示熱愛夜市賣的雞排，眼睛冒愛心說：「雞排實在太好吃了，我每一種口味都有吃過，有一次我正要去按摩，結果雞排就到了，我只好一邊按摩一邊吃雞排。」