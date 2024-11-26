「富邦IU」參加英雄遊行哭了！　奶昔曝感動心聲：永生難忘

記者王靖淳／綜合報導

世界12強棒球賽冠軍戰，台灣以4比0擊敗日本，創下隊史上最佳成績，28位球員已於昨（25）日晚間返抵台灣，並在今（26）日下午參加「棒球英雄、台灣尚勇」遊行，現場湧入大批民眾參與。為此，富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員奶昔（洪采鈺）稍早也透過IG發文，分享自己認為這場遊行讓她永生難忘，眼淚更不自覺地落下。

▲奶昔參加英雄遊行。（圖／翻攝自Instagram／milkshake_0622）

奶昔在文中表示：「永生難忘的台灣英雄遊行！」並感謝台灣隊的努力，讓全國民眾得以齊聚總統府前迎接英雄凱旋。她期待這次的勝利能吸引更多人喜愛棒球，進場支持台灣球員，「謝謝台灣英雄們的努力，讓台灣人此刻可以聚集在總統府前，舉辦台灣英雄遊行，歡迎你們凱旋歸來，期待未來有更多人喜歡上棒球，一起進場支持台灣球員。」

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▲奶昔有「富邦IU」的封號。（圖／翻攝自Instagram／milkshake_0622）

奶昔坦言，雖然自己因前往冬季聯盟應援無法親臨現場支持，但仍有機會參與台灣英雄遊行。她表示：「真的很謝謝這次的機會，在車上看著參與遊行的大家是多麽感動。」當她看到參與遊行的群眾為球員歡呼的熱情，以及一幕幕感人的畫面時，不禁落下眼淚，感受到滿滿的驕傲與感動。最後，奶昔以熱情喊出：「We are Team Taiwan！」表達對棒球與台灣球員的支持與自豪。