Ryu小三被攻擊長相還罵「適合做雞」！　氣炸反擊：惡毒腦與舌根子

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber「Ryuuu TV」的Ryu與Yuma婚變並雙重出軌，Yuma偷吃日籍網紅Tommy，Ryu在得知此事後陷入低潮，後來認識大陸女畫家發展新的感情。稍早女畫家更新了Instagram限時動態，曬出網友的惡劣留言，氣憤反擊「不會慣著一些腦子有問題，還隨地大小便的人」。

▲Ryu先前透露是Yuma先出軌，並認了與女畫家的關係。（圖／翻攝自Ryu IG）

女畫家26日於Instagram限時動態曬出私訊截圖，圖片中可以看到網友惡劣攻擊她「妳是要他的錢才介入的」、「長得也不好看，還要破壞人家的家庭！妳以為自己很偉大嗎？人家還沒離婚的！小姐」，甚至侮辱她「妳比較適合做雞」，女畫家為此反擊表示「這是我個人的帳號，僅代表我自己，也沒任何人管我。 如果我很閒的話，就不會慣著一些腦子有問題，還隨地大小便的人」。

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▲女畫家曬出酸民惡劣留言並反擊。（圖／翻攝自女畫家Instagram）

女畫家對於被說是看上Ryu的錢才當小三，反駁道「我26歲還在做全職留學生，靠的當然不是我自己，靠的是我爸！別以為所有人都和你想的一樣」，至於被攻擊外表，她也不甘示弱地回答「是什麼樣的價值觀讓你覺得不好看的人，不該擁有別人的真心呢？是因為你被這樣對待過？還是你總是這樣對待別人？不要把所有人想得和你一樣！」

女畫家最後也氣憤地回罵該網友：「最惡毒的就是你的腦子，和你腦子連接的舌根子。」並且補充「你的腦子裡只有雞嗎？非要把所有人想得和你一 樣？」並沒有放任酸民肆無忌憚地謾罵。